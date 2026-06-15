Sky sichert sich ATP-Rechte bis 2033

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte der ATP-Tour bis 2033 gesichert und bleibt damit unverzichtbar für alle Tennisfans.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.06.2026, 20:29 Uhr

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© Getty Images

Zuletzt waren alle Augen auf die French Open gerichtet, eine Meldung ging dabei fast unter - und zwar eine gute für Tennisfans. Sky bleibt nämlich auch die kommenden Jahre die Anlaufstelle für alle Liebhaber der gelben Filzkugel.

Der aktuell laufender Vertrag zwischen Sky und der ATP, der noch bis 2028 gelaufen wäre, wurde nun schon bis ins Jahr 2033 verlängert. Die ATP-Tour bleibt somit in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch mindestens siebeneinhalb Jahre bei Sky.

Enthalten im Paket sind die Übertragungen sämtlicher Masters-Turniere, der meisten 500er-Turniere und vieler 250er-Events. Dazu kommen die ATP Finals und die NextGen ATP Finals.

“Die letzten Jahre der Weltkarrieren von Roger Federer und Rafael Nadal, das Phänomen Novak Djokovic, der Beginn der neuen Ära um Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sowie die vielen großen Erfolge von Alexander Zverev: seit knapp zehn Jahren ist Sky Sport die unumstrittene Heimat des Tennis in Deutschland und bleibt dies auch langfristig. Gemeinsam mit allen Tennisfans freuen wir uns auf Weltklasse-Tennis auf der ATP Tour und viele weitere unvergessliche Momente”, so Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland.

“Sky ist seit langem unser zuverlässiger Partner und wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit dem Unternehmen zu verlängern, um den Fans auch weiterhin großartige Unterhaltung zu bieten”, erklärte Mark Webster, CEO der ATP Media.

Mit der ATP-Tour, der WTA-Tour sowie den US Open überträgt Sky mehr als 100 Turniere und mehr als 5.000 Stunden Tennis pro Jahr live.

Die WTA-Rechte sind noch bis 2028 bei Sky angesiedelt.