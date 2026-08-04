ATP: Roger Federer kehrt wieder nach Shanghai zurück

Roger Federerbleibt auch nach seiner aktiven Karriere ein Publikumsmagnet. Nach einem Auftritt bei der Fan Week der US Open reist der Schweizer im Oktober erneut zu seinem Charity-Event nach Shanghai.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.08.2026, 11:39 Uhr

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© Getty Images Nach den US Open tritt Roger Federer auch bei einem Charity-Event in Shanghai an

Roger Federer wird im Herbst gleich zweimal auf den Tennisplatz zurückkehren – zumindest für Showevents. Zunächst steht der 20-fache Grand-Slam-Sieger am 25. August bei der Fan Week der US Open auf dem Arthur Ashe Stadium auf dem Court. Gemeinsam mit den US-Legenden Andre Agassi, Andy Roddick und John McEnroe bestreitet der Schweizer eine Exhibition an jenem Ort, an dem er zwischen 2004 und 2008 gleich fünfmal den Titel gewann.

Wenige Wochen später folgt der nächste Auftritt in Asien. Am 16. Oktober ist Federer erneut die Hauptattraktion des Charity-Doppel-Events “Roger & Friends” im Qizhong Tennis Center in Shanghai. Für den 44-Jährigen wird es bereits die dritte Teilnahme in Folge an der Veranstaltung sein. Seine Mitspieler für die diesjährige Ausgabe stehen zwar noch nicht fest, in den vergangenen Jahren trat Federer unter anderem gemeinsam mit den chinesischen Entertainment-Stars Eason Chan und Donnie Yen auf.

Mit Shanghai verbindet Federer ohnehin viele besondere Erinnerungen. Der Schweizer gewann dort zu aktiven Zeiten die Masters-1000-Titel in den Jahren 2014 und 2017. Auch nach seinem Karriereende 2022 zählt China zu den regelmäßigen Stationen seiner öffentlichen Auftritte – und die Nachfrage nach seinen Showmatches ist ungebrochen.