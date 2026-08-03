ATP Washington: Taylor Fritz schlägt Jodar zum Titel

Taylor Fritz hat beim ATP-500er-Turnier in Washington seinen elften Karrieretitel geholt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.08.2026, 21:56 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz

Der US-Amerikaner schlug im nachgeholten Finale den spanischen Youngster Rafael Jodar mit 7:6 (2), 6:4. Das Endspiel war aufgrund von Regenfällen am Wochenende auf den heutigen Montag verlegt worden. Zuvor hatte bereits Alexandra Eala ihr Finale gegen Jessica Pegula beendet - erfolgreich.

Fritz und Jodar tauschten zu Beginn des Matches frühe Breaks aus; am Ende musste der Tiebreak entscheiden, den der Weltranglisten-Neunte klar für sich entschied. Satz zwei begann Fritz gleich mit einem Doppelbreak, einen Aufschlagverlust holte sich Jodar noch zurück. Am Ende aber servierte Fritz aus, auch wenn er fünf Matchbälle brauchte.

Für Fritz ist der Sieg in Washington ein besonderer. Er hatte zu Saisonbeginn mit Knieproblemen zu kämpfen und musste im Frühjahr eine Pause einlegen; in Wimbledon traten erneut Schmerzen auf. Und in Washington verdrehte er sich wieder das Knie (diesmal aber das linke).

Der Sieg kommt mit Blick auf die nun anstehenden Masters-Events und die US Open zum richtigen Zeitpunkt. Wobei Fritz sich beeilen muss, in Montréal steht dieser Tage bereits sein nächster Auftritt an - er hat hier allerdings ein Freilos in Runde 1. Der Titel in Washington ist zudem Fritz' größter seit 2022.

Und Gegner Jodar, der vor einem Jahr noch jenseits der Top 500 stand? Klettert weiter. Und wird in der kommenden Woche die neue Nummer 15 stellen.