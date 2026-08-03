ATP Rankings: Marseille-Fan Arthur Gea ist nun zweistellig

Mit seinem Turniersieg in Los Cabos hat Arthur Gea in den ATP-Charts einen großen Sprung nach vorne gemacht. An der Spitze der Weltrangliste hat sich nur durch den späteren Kanada-Termin etwas verändert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.08.2026, 09:50 Uhr

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© Getty Images Arthur Gea ist unter die Top 100 gestürmt

Die aktuelle ATP-Weltrangliste ist noch nicht ganz aussagekräftig, aus zwei Gründen: Zum einen fehlen noch die finalen Punkte aus Washington für Taylor Fritz und Rafael Jodar. Zum anderen wurden die vergangenes Jahr in Toronto erzielten Zähler schon abgezogen, denn das kanadische Masters findet 2026 eine Woche später statt als im Jahr zuvor. Was vor allem dem Titelverteidiger Ben Shelton im Ranking nicht in die Karten spielt.

Fix ist aber, dass Arthur Gea unter die Top 100 einziehen wird. Der Champion von Los Cabos hat gleich 45 Positionen gut gemacht, liegt aktuell auf Platz 86 der Weltrangliste. Innerhalb von zwei Wochen ist Gea, übrigens ein großer Anhänger von Olympique Marseille, der dritte französische Premieren-Champion auf der ATP-Tour. Denn wenige Tage zuvor hatten ja Quentin Halys in Kitzbühel und Luca van Assche in Estoril die Titel geholt.

Keine Österreicher oder Schweizer unter den Top 100

Ganz vorne haben Alexander Zverev und Carlos Alcaraz Plätze getauscht. Allerdings eben nur, weil Zverev seine Punkte aus Toronto aus oben beschriebenen Gründen nicht verteidigen konnte. Unangefochten an der Spitze thront nach wie vor Jannik Sinner. Neben Zverev sind mit Jan-Lennard Struff (41), Yannick Hanfmann (57) und Daniel Altmaier (60) noch drei weitere Deutsche in den Top 100 vertreten.

Aus österreichischer und Schweizer Sicht sieht es in dieser Hinsicht blank aus. Bester Österreicher insgesamt ist Sebastian Ofner auf Platz 126. Und bei den Eidgenossen hat tatsächlich Stan Wawrinka, die Legende auf Abschiedstour, mit Position 124 das beste Ranking inne.

Hier das aktuelle ATP-Ranking