Challenger Hagen: Barsukov setzt sich nach drei Stunden im deutschen Duell durch

Nachdem mit Tim Handel, Marko Topo und Rudolf Molleker die ersten drei deutschen Spieler des Tages erfolgreich in die zweite Runde der Qualifikation eingezogen waren, verlief der weitere Qualifikationstag zunächst weniger erfolgreich.

von PM

zuletzt bearbeitet: 02.08.2026, 22:09 Uhr

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Nikolai Barsukov lieferte am Abend das spielerische Highlight des ersten Turniertages.

Der 28-jährige Jannik Opitz stand dabei lange vor einer Überraschung gegen den topgesetzten Kroaten Matej Dodig. Im ersten Satz lag er mit einem Break in Führung und erspielte sich beim Stand von 5:4 zwei Satzbälle bei eigenem Aufschlag. Dodig wehrte beide Chancen ab, schaffte das Rebreak und entschied den anschließenden Tiebreak mit 9:7 für sich. Im zweiten Satz fand Opitz nicht mehr zu seinem Rhythmus und unterlag mit 6:7, 2:6.

Auch Nick Mertgens schied aus. Gegen den an Position fünf gesetzten Tschechen Maxim Mrva fand er nur schwer in die Partie und musste sich trotz einer engagierten Leistung mit 1:6, 2:6 geschlagen geben.

Weißmann-Debüt endet mit Niederlage

Yannik Weißmann, der für den TC Rot-Weiß Hagen spielt, feierte heute bei den platzmann open sein Debüt auf der Challenger-Tour. Gegen den routinierten Argentinier Nicolás Kicker sorgte er für einige spannende Momente, unterlag am Ende jedoch mit 2:6, 2:6.

Zum Abschluss des Tages kam es auf dem Center Court zu einem rein deutschen Duell zwischen den beiden Nachwuchsspielern Nikolai Barsukov und Mika Petkovic. Über nahezu drei Stunden lieferten sich die beiden 19-jährigen ein ausgeglichenes Match mit zahlreichen langen Ballwechseln und umkämpften Spielen.Den ersten Satz entschied Barsukov für sich, nachdem ihm beim Stand von 5:4 das entscheidende Break gelungen war. Im zweiten Durchgang wechselte das Momentum mehrfach die Seiten, ehe Petkovic den Tiebreak gewann und den Satzausgleich herstellte. Auch im dritten Satz blieb die Partie bis zum Schluss offen. Barsukov gelang zwar früh ein Break, Petkovic kämpfte sich jedoch zurück ins Match und erspielte sich beim Stand von 5:4 die ersten Matchbälle. Erneut musste der Tiebreak die Entscheidung bringen. Dort vergaben beide Spieler mehrere Chancen, ehe Barsukov nach 2:57 Stunden seinen vierten Matchball zum 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (12:10)-Erfolg nutzte.

Barsukov ist “ziemlich erschöpft”

Nach dem Match sagte Barsukov: „Ich bin ziemlich erschöpft, es war ein sehr toughes Match. Ich habe versucht, es in zwei Sätzen zu entscheiden, aber Mika hat es mir sehr schwer gemacht. Als ich Matchbälle gegen mich hatte, habe ich alles gegeben. Ich wusste, dass ich unbedingt gewinnen wollte. Ich glaube, ich habe heute vielen Leuten gezeigt, dass ich besser bin, als sie vielleicht denken.“

In der zweiten Qualifikationsrunde trifft Barsukov auf den an Position zwei gesetzten Argentinier Juan Bautista Torres. Außerdem kommt es zu einem weiteren deutschen Duell, wenn Tim Handel und Rudolf Molleker im ersten Match des Tages auf dem Center Court aufeinandertreffen. Marko Topo bekommt es mit dem Tschechen Dominik Reček zu tun, der am Sonntag überraschend den an Position drei gesetzten Italiener Filippo Romano aus dem Turnier warf.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Hagen