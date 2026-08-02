ATP: Sebastian Korda - Jetzt musste doch eine OP her

Sebastian Korda fällt nach einer Operation am unteren Rücken wohl noch einige Wochen aus - ist aber hoffnungsfroh.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.08.2026, 09:43 Uhr

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© Twitter / @sebikorda Sebastian Korda

Korda hatte zuletzt in Miami gespielt, seither war es still geworden um den 26-Jährigen. Jetzt aber hat sich Korda zu Wort gemeldet. In einem Beitrag in den sozialen Medien postete er ein Foto aus dem Krankenhaus mit Dank an Dr. Qureshi und sein Team.

Nach vier Monate mit langen (und offenbar vergeblichen) Versuchen, seine Schmerzen am Ischiasnerv in den Griff zu bekommen, habe man sich für eine schnelle Operation entschlossen. Mit Erfolg: “Die Schmerzen sind verschwunden. Welch eine Erleichterung”, so Korda.

Nun gehe es darum, sich zu erholen und sich dann wieder an die Arbeit zu machen.

Korda, ehemals die Nummer 15 der Welt, war bereits Ende 2024 und zur Jahresmitte 2025 längere Zeit ausgefallen und bis auf Platz 86 im ATP-Ranking zurückgefallen. Zu Beginn des Jahres hatte er sich auf Rang 36 hochgespielt. Nun droht ein erneutes Abrutschen.