ATP Washington: Taylor Fritz und Rafael Jodar im Endspiel

Lokalmatador Taylor Fritz und Youngster Rafael Jodar haben das Finale beim 500er-Turnier in Washington erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.08.2026, 07:45 Uhr

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Fritz schlug Landsmann Brandon Nakashima mit 6:3, 3:6 und 6:3 und erreichte damit erstmals das Finale in der US-Hauptstadt.

Sorgen hatte Fritz ja sein linkes Knie bereitet, das er sich im Viertelfinale verdreht hatte. Diesmal aber schien er keine Probleme zu haben. Nach dem verlorenen zweiten Satz holte er sich früh das Break im Entscheidungsdurchgang und siegte am Ende sicher. “Es war durchweg ziemlich eng, es gab auf beiden Seiten wenig Chancen”, so Fritz im Anschluss.

Nakashima hatte im Viertelfinale den topgesetzten Alex de MInaur aus dem Wettbewerb genommen.

Shootingstar Jodar siegt weiter!

Im Finale geht's nun gegen den Aufsteiger des Jahres - Rafael Jodar. Der Spanier schlug Alejandro Tabilo mit 6:7 (6), 6:4, 6:4 und zog damit in sein erstes Finale der 500er-Kategorie ein. Jodar bedankte sich vor allem bei seinem Vater. "Er ist immer bei mir, das schätze ich sehr”, sagte er.

Jodars Aufstieg ist bemerkenswert: Vor einem Jahr stand er noch auf Rang 540 der Welt, die laufende Saison startete er als Nummer 168. Im aktuellen Liveranking ist er nun bereits die Nummer 15.

Einen Titel hat der 19-Jährige bereits geholt, beim 250er-Turnier in Marrakesch. Dazu kamen ein Halbfinale in Barcelona sowie Viertelfinals bei den Masters-Turnieren in Rom und Madrid. Sowie bei den French Open (hier unterlag er Alexander Zverev).