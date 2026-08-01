ATP Cincinnati: „Promi“-Wildcards für das Masters in Ohio

Das runderneuerte ATP-Masters-Turnier in Cincinnati hat in Sachen Spielerfeld auch die traditionelle Seite voll im Blick. So kommen für die diesjährige Ausgabe des 1000er-Events neben Jack Draper auch Dauerbrenner Grigor Dimitrov und die beiden Verabschieder Stan Wawrinka und Gael Monfils in den Genuss einer Wildcard für das Hauptfeld.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.08.2026, 17:37 Uhr

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© Getty Images Gael Monfils (l.) und Stan Wawrinka (r.) dürfen dank einer Wildcards noch einmal beim Masters-Turnier in Cincinnati aufschlagen..

So ganz uneigennützig dürften die Veranstalter des ATP-Masters-Turniers in Cincinnati, die im Vorfeld der letztjährigen Ausgabe rund eine viertel Milliarde in die Modernisierung der Anlage gesteckt hatten, bei der Vergabe der diesjährigen Wildcards nicht gehandelt haben. Diese gingen an große Namen des Tennissports, die auf jeden Fall mehr als nur den ein oder anderen Tennisfan extra anlocken dürften.

Nötig wurde ein Freifahrtschein in diesem Jahr für den Briten Jack Draper, der sich im vergangenen Jahr in Indian Wells seinen ersten Titel auf Masters-Ebene sichern und sich bis auf Platz 4 in der Weltrangliste spielen konnte. Aufgrund einer langwierigen Verletzung am Schlagarm konnte der 24-Jährige seit dem Sandplatz-Turnier in Barcelona nur beim Rasen-Turnier in Eastbourne antreten, musste dann aber kurzfristig seinen Start in Wimbledon und für die laufende Woche in Washington absagen.

Für attraktives Tennis ist Grigor Dimitrov immer zu haben. Nach einer hartnäckigen Brustmuskel-Verletzung, die er sich im vergangenen Jahr bei einer 2:0-Satzführung in Wimbledon gegen den späteren Sieger Jannik Sinner zugezogen hatte, meldete sich der Bulgare in diesem Jahr an der Church-Road eindrucksvoll zurück besiegte den gesetzten Jakub Mensik und den ehemaligen Finalisten Matteo Berrettini, ehe er sich beim „Fery-Tail“ im entscheidenden Match-Tiebreak geschlagen geben musste.

Zwei absolute Publikumslieblinge, die zum Saisonende ihre Karriere beenden werden, möchten die Macher aus Ohio via Wildcard ihren Zuschauern noch einmal präsentieren. Bejubelt werden dürfte jeder einzelne Rückhand-Kracher des dreimaligen Grand-Slam-Champions Stan Wawrinka aus der Schweiz. Zudem wird das Publikum noch einmal auf den ein oder anderen athletischen Leckerbissen des Franzosen Gael Monfils hoffen. Mit einer Ansetzung dieser Wildcard-Spieler auf den ganz großen Show-Courts ist somit definitiv zu rechnen.