ATP Los Cabos: Titelverteidiger Shapovalov fixiert mit Sieg gegen Norrie nächstes Finale

Mit einem hartumkämpften Dreisatz-Erfolg gegen den Briten Cameron Norrie fixierte der Titelverteidiger Denis Shapovalov das nächste Finale beim 250er-Turnier in Los Cabos und besiegelte dadurch auch seine erste Endspielteilnahme seit genau einem Jahr.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.08.2026, 10:40 Uhr

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© Getty Images Mit seinem Finaleinzug in Los Cabos fixierte Denis Shapovalov seine zehnte Endspielteilnahme auf der ATP-Tour.

Eine Wohlfühloase schienen die Hartplätze in Los Cabos sowohl für den Titelverteidiger Denis Shapovalov als auch für Cameron Norrie zu sein, der 2021 in der mexikanischen Stadt triumphieren konnte. Von Beginn an lieferten sich die beiden Protagonisten im Halbfinale einen erbitterten Fight, in dem der 30-jährige Norrie keinen einzigen Ball verloren gab und Shapovalov mit zahlreichen Gewinnschlägen zum Zug kam.

Und so kämpfte sich der Brite Norrie nach verlorenem Durchgang mit hohem Aufwand wieder zurück und konnte den Satzgleichstand herstellen. Im Entscheidungs-Durchgang nahm der Kanadier Shapovalov aber wieder aktiver das Heft des Handelns in die Hand und wirkte am Ende auch körperlich etwas frischer. Mit einem direkten Aufschlagpunkt bei seinem ersten Matchball besiegelte der Weltranglisten-68. im Duell der Linkshänder den 6:3, 5:7, 6:4-Erfolg nach 2:40 Stunden und strebt in seinem zehnten Finale auf der Tour seinen fünften Titel an.

Gea besiegt Wong

Gefordert wird Shapovalov im Endspiel vom Franzosen Arthur Gea. Nachdem der 21-jährige im ersten Durchgang sechs Satzbälle zum Gewinn des ersten Durchgangs benötigte, schaltete der Weltranglisten-127. im zweiten Akt ab Satzmitte in den Turbogang und besiegelte mit drei hintereinander gewonnenen Spielen den 7:6 (7), 6:3-Erfolg nach 1:50 Stunden und steht dadurch erstmals im Endspiel eines ATP-Turniers.

Hier das Einzel-Tableau aus Los Cabos