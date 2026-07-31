ATP Washington: Nakashima nimmt Titelverteidiger de Minaur raus!

Brandon Nakashima hat das Halbfinale beim 500er-Turnier in Washington erreicht - nach einem Zweisatzerfolg über den topgesetzten Alex de Minaur.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 31.07.2026, 22:36 Uhr

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© Getty Images Brandon Nakashima

Der US-Amerikaner siegte mit 7:6 (5), 6:4 über den australischen Top-Ten-Mann - und steht erstmals im Halbfinale von D.C. Er wehrte sechs von sieben Breakchancen ab und führt im direkten Vergleich mit de Minaur nun mit drei zu eins. Die einzige Niederlage: im Vorjahr, ebenfalls in Washington.

Ob Nakashima nun seinen ersten 500er-Titel einheimsen kann? Bislang steht ein Turniersieg auf seiner Habenseite, 2022 in San Diego. Die Konkurrenz ist allerdings hart: Zunächst wartet der Sieger der Partie zwischen Taylor Fritz und Alex Michelsen. Und dann sind auch noch Ben Shelton und Lorenzo Musetti im Turnier vertreten…

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