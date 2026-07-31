ATP Washington: Nakashima nimmt Titelverteidiger de Minaur raus!
Brandon Nakashima hat das Halbfinale beim 500er-Turnier in Washington erreicht - nach einem Zweisatzerfolg über den topgesetzten Alex de Minaur.
von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 31.07.2026, 22:36 Uhr
Der US-Amerikaner siegte mit 7:6 (5), 6:4 über den australischen Top-Ten-Mann - und steht erstmals im Halbfinale von D.C. Er wehrte sechs von sieben Breakchancen ab und führt im direkten Vergleich mit de Minaur nun mit drei zu eins. Die einzige Niederlage: im Vorjahr, ebenfalls in Washington.
Ob Nakashima nun seinen ersten 500er-Titel einheimsen kann? Bislang steht ein Turniersieg auf seiner Habenseite, 2022 in San Diego. Die Konkurrenz ist allerdings hart: Zunächst wartet der Sieger der Partie zwischen Taylor Fritz und Alex Michelsen. Und dann sind auch noch Ben Shelton und Lorenzo Musetti im Turnier vertreten…
Zum Einzel-Draw in Washington