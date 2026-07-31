Wenigstens in Los Cabos läuft es für Shapovalov rund

Mit Denis Shapovalov und Cameron Norrie treffen im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Los Cabos zwei Ex-Champions aufeinander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2026, 11:42 Uhr

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© Getty Images In Los Cabos läuft es für Denis Shapovalov traditionell ganz gut

Die Saison 2026 verläuft für Denis Shapovalov nicht gerade prächtig. Das beste Resultat des Kanadiers war das Erreichen des Halbfinales beim 500er in Dallas, das er knapp gegen Ben Shelton verlor. Danach reichte es in München immerhin noch zum Einzug ins Viertelfinale, wo allerdings gegen Alex Molcan Schluss war.

Zum Glück aber gibt es ja das Event in Los Cabos. Hier hat Denis Shapovalov im vergangenen Jahr den Titel geholt, und eben hier steht er nun nach einem 6:4 und 6:2 gegen Dalibor Svrcina wieder im Halbfinale. Dort geht es gegen Cameron Norrie, der in Los Cabos ja auch schon einmal den Titel holen konnte. Norrie beendete den überraschenden Lauf von Bernard Tomiic dann doch recht humorlos mit 6:1 und 6:0.

Für die Überraschung des Tages sorgte der Franzose Arthur Gea. Und zwar mit seinem Sieg über den an Position drei gesetzten Francisco Cerundolo. Gea gewann mit 6:7 (11), 6:4 und 6:0. Gegner in der Vorschlussrunde wird Coleman Wong aus Hongkong sein, der ja im Achtelfinale Turnierfavorit Jiri Lehecka besiegen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Los Cabos