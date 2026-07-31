Djokovic in Cincinnati dabei - und seit 2019 unbesiegt

Novak Djokovic wird vor Beginn der US Open 2026 also ein Turnier bestreiten. Und zwar das ATP-Tour-1000-Event in Cincinnati.



von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.07.2026, 07:05 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic zuletzt in Wimbledon

Cincinnati war das letzte Rätsel, das Novak Djokovic auf seiner Reise zum Gewinn aller ATP-Masters-1000-Turniere zu lösen hatte. 2018 gelang dies dem serbischen Großmeister endlich, mit einem glatten Finalerfolg gegen Roger Federer. Seitdem sind zwei weitere Championate im US-Bundesstaat Ohio dazugekommen, 2020 schlug Djokovic im Finale Milos Raonic, drei Jahre später in einem Instant Classic Carlos Alcaraz.

Eben der soll ja in Cincinnati in wenigen Wochen sein Comeback geben, da fehlt dem geneigten Tennisfan noch ein wenig der Glaube. Auch wenn die Freude über die Wiederkehr von Carlitos wohl sehr groß wäre.

Djokovic auf Siegesserie in Cincinnati

Fix scheint derweil ein Start von Novak Djokovic zu sein. Zumindest sahen sich die Veranstalter des Turniers dazu veranlasst, einen Rundmail zu schicken, in der eben dieser Umstand in die Tenniswelt hinausgetragen wurde. Zumal Djokovic sich ja auch rar gemacht hat in den vergangenen Jahren: Denn er befindet sich in Cincinnati auf einer Siegesserie von zehn Matches: denn in den letzten beiden Jahren hat er gefehlt, 2021 und 2022 ebenso.

Die letzte Niederlage von Novak Djokovic in Cincinnati datiert aus dem Jahr 2019: Da unterlag er im Halbfinale Daniil Medvedev.

Worum es dem mittlerweile 39-Jährigen aber in erster Linie gehen wird, ist ein bisschen Spielpraxis für die US Open zu sammeln. Dort hat Djokovic im vergangenen Jahr ja das Halbfinale erreicht, verlor dieses aber gegen Carlos Alcaraz. Wie auch das Endspiel der Australian Open zu beginn der Saison 2026. Ob das vielleicht schon die letzte Chance für Djokovic gewesen ist, das ersehnte 25. Major zu gewinnen? Das hängt von vielen Faktoren ab. Vielleicht auch davon, wie gut Djokovic schon in Cincinnati in Form ist.

