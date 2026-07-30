ATP Washington: Keine Geschenke von de Minaur an Hewitt

Alex de Minaur hat das Achtelfinale gegen seinen jungen Landsmann Cruz Hewitt glatt in zwei Sätzen gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.07.2026, 21:26 Uhr

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© Getty Images Alex de Minaur und Cruz Hewitt am Donnerstag in Washington

Vor dem Match zwischen dem in Washington an Position eins gesetzten de Minaur und dem 17-jährigen Sohn von LLeyton Hewitt war ja die Rede davon gewesen, dass der „Demon“ wie ein älterer Bruder von Cruz Hewitt sein würde. Aber wie das halt so ist: Manchmal müssen ältere Geschwister die aufstrebende nächste Generation ein bisschen in die Schranken weisen. Genau das hat Alex de Minaur mit dem 6:2 und 6:3 letztendlich auch gemacht.

De Minaur steht damit im Viertelfinale des einzigen 500er-Events im nordamerikanischen Hartplatz-Sommer. Dort geht es gegen Brandon Nakashima, der sich gegen Jakub Mensik in drei harten Sätzen behaupten konnte. Mensik war als Nummer sieben in das Turnier gestartet.

Taylor Fritz hatte ja bereits gestern seinen Platz unter den letzten acht gebucht. Fritz spielt morgen im Viertelfinale gegen Landsmann Alex Michelsen. So weit ist Ben Shelton noch nicht. Denn der Linkshänder, in diesem Jahr schon Champion in München und in Stuttgart, muss später am Donnerstag noch gegen einen anderen „Southpaw“ ran - nämlich Udo Humbert.

Hier das Einzel-Tableau in Washington

