ATP Washington: Jodar besiegt Nishikori im Generationen-Duell

Mit einer beeindruckenden Vorstellung besiegte der 19-jährige Rafael Jodar im Achtelfinale des ATP-500-Events in Washington den 36-jährigen Kei Nishikori glatt in zwei Sätzen und fixierte dadurch für sein erstes Hartplatz-Viertelfinale auf der Tour ein Duell mit dem Italiener Lorenzo Musetti. Einen souveränen Zweisatz-Erfolg feierte auch der US-Amerikaner Taylor Fritz gegen den Polen Kamil Majchrzak.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.07.2026, 08:04 Uhr

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© Getty Images Im Generationen-Duell in Washington ließ Teenager Rafael Jodar dem Routinier Kei Nishikori keine Chance.

Gerade einmal acht Lenze zählte Rafael Jodar, als sich Kei Nishikori 2015 den Titel des ATP-500-Turniers in Washington sichern konnte. Da der japanische Routinier zum Ende der Saison seine Karriere beenden wird, bot sich für den jungen Spanier die vielleicht letzte Chance, sich im Achtelfinale in der US-amerikanischen Hauptstadt mit der ehemaligen Nr. 4 der Welt zu messen.

Zu Beginn hatte Jodar in seinem ersten Aufschlagspiel einen kleinen Schreckmoment zu überstehen, konnte aber zwei laufende Breakchancen seines Gegners vereiteln und im ersten Game doch noch anschreiben. Im weiteren Verlauf beackerte der Weltranglisten-24. den Wildcard-Spieler mit starkem Service und temporeichen Grundschlägen in die Vorhand, packte bei seiner ersten Break-Möglichkeit konsequent zu und servierte den ersten Durchgang sicher nach Hause.

In der Frühphase des zweiten Durchgangs lieferte Jodar das Highlight der Begegnung, indem er sich bei einer 21-Schläge anhaltenden Rallye mehrfach aus beinahe aussichtsloser Lage aus der Defensive befreien und den Punkt noch für sich entscheiden konnte. Nachdem er Nishikori gleich das erste Aufschlagspiel abnehmen konnte, legte er mit einem Rückhand-Gewinnschlag die Linie entlang zur Doppel-Breakführung nach und war fortan nicht mehr zu stoppen. Mit einem krachenden Vorhand-Winner besiegelte der spanische Youngster den 6:3, 6:2-Erfolg nach 70 Minuten und bekommt es im Viertelfinale mit dem an Nr. 4 gesetzten Italiener Lorenzo Musetti zu tun.

Nach der Begegnung kommentierte Jodar im On-Court-Interview: „Kei ist einer der besten Spieler aller Zeiten. Er hat so viele Titel gewonnen und es ist eine Ehre, gegen so eine Legende zu spielen. Ich wusste, dass ich mein Spiel abrufen musste. Ich denke, dass ich einen guten Job gemacht habe und bin froh, dass ich einige Dinge anpassen konnte, die ich zu Beginn nicht richtig gemacht habe.“

Fritz siegt problemlos gegen Majchrzak

Einen Start nach Maß erwischte der an Nr. 3 gesetzte Taylor Fritz in seinem Achtelfinale gegen den Polen Kamil Majchrzak, der durch seinen Auftakt-Sieg gegen den frisch verheirateten Tommy Paul ein reines US-Duell verhinderte. Gleich im ersten Aufschlagspiel seines 30-jährigen Gegners erspielte sich der Kalifornier drei laufende Break-Chancen, packte bei der dritten Möglichkeit zu und baute den Vorsprung auf 3:0 aus. Zwar musste er im sechsten Spiel weitere drei Break-Möglichkeiten verstreichen lassen, hielt sich aber bei eigenem Service weiterhin schadlos und fixierte bei seinem ersten Satzball den Gewinn des ersten Durchgangs.

Auch im zweiten Akt war der 28-jährige Fritz weiter am Drücker, konnte aber in den ersten beiden Aufschlagspielen von Majchrzak insgesamt drei Break-Chancen nicht nutzen. Im fünften Spiel aber packte der zehnfache ATP-Titelträger konsequent zu und servierte das Match, ohne eine Break-Chance im gesamten Match zuzulassen, zum souveränen 6:3, 6:4 in 76 Minuten nach Hause. Im Viertelfinale bekommt der auf Weltranglisten-Position 10 geführte Fritz endlich sein US-Duell gegen Alex Michelsen, der den französischen Routinier Adrian Mannarino mit 6:4, 7:6 (3) bezwingen konnte.

Hier das Einzel-Tableau der Herren aus Washington