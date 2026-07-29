Six Kings Slam: Zverev auch 2026 in Riad dabei

Alexander Zverev nimmt auch 2026 am umstrittenen Tennis-Showturnier Six Kings Slam im saudi-arabischen Riad teil.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.07.2026, 08:31 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev beim Six Kings Slam 2025

Wie die Organisatoren der Unterhaltungsbehörde des Landes am Dienstagabend bekannt gaben, gehört der French-Open-Sieger und Wimbledon-Finalist zum sechsköpfigen Starterfeld.

"Ich freue mich riesig", schrieb der 29-jährige Hamburger auf Instagram. Das sportlich bedeutungslose Turnier findet vom 21. bis 24. Oktober statt. Wie im Vorjahr sind in Jannik Sinner und Carlos Alcaraz die Nummer eins und zwei der Weltrangliste dabei. Auch Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic sowie der US-Amerikaner Taylor Fritz sind in der Halle erneut dabei. Lediglich für den Australier Alex de Minaur kommt es zur Premiere.

ATP-Punkte können die Teilnehmer nicht sammeln, da das Turnier nicht Teil Tour-Kalenders ist. Finanziell dürfte es sich aber lohnen: Der zweimalige Champion Sinner erhielt 2025 neben 1,5 Millionen Dollar Startgeld auch 4,5 Millionen Dollar Siegprämie.

Das Turnier ist in die Riyadh Season eingebettet. Mit dem Event-Monat Oktober erhofft sich das Königreich langfristig seine Abhängigkeit vom Ölgeschäft zu verringern. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatten dem Land in der Vergangenheit immer wieder "Sportswashing" vorgeworfen.