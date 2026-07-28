ATP Washington: Majchrzak nimmt Paul raus, Jodar besiegt Fils

In der Auftakt-Runde des ATP-500-Turniers in Washington bezwang der Pole Kamil Majrchrzak den ehemaligen Weltranglisten-8. Tommy Paul in zwei Sätzen und verhinderte dadurch dessen US-Achtelfinale gegen Taylor Fritz. Im Duell der Youngster triumphierte der Spanier Rafael Jodar den an Nr. 8 gesetzten Franzosen Arthur Fils ebenfalls in zwei Durchgängen. Ein erfolgreiches Hauptfeld-Debüt feierte der australische Teenager Cruz Hewitt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.07.2026, 21:59 Uhr

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© Getty Images Mit einer konsequenten Leistung konnte Kamil Majchrzak den Lokalmatadoren Tommy Paul zum Auftakt in Washington ausschalten.

Nachdem sich Tommy Paul in Wimbledon dem Polen Hubert Hurkacz in der dritten Runde geschlagen geben musste, sah sich der frisch verheiratete US-Amerikaner zum Auftakt beim ATP-500-Turnier in Washington dessen Landsmann Kamil Majchrzak gegenüber, gegen den er im Vorfeld auf Challenger- und Qualifikations-Ebene eine 1:1-Bilanz aufzuweisen hatte.

Zwar erwischte der 29-jährige Paul mit einem frühen Break den besseren Start, ließ aber seinen 30-jährigen Gegner wieder zurückkommen und musste den ersten Durchgang mit einem schwachen Aufschlagspiel zum Abschluss abgeben. Mit dem Satzgewinn im Rücken blieb Majchrzak auch im zweiten Akt weiter am Drücker. Dennoch musste der Weltranglisten-72. im sechsten Spiel insgesamt fünf Break-Möglichkeiten und beim Stand von 6:5 sogar drei Matchbälle verstreichen lassen. Im Tiebreak packte der polnische Davis-Cup-Spieler in der entscheidenden Phase aber konsequent zu und besiegelte mit vier erfolgreichen Punkten zum Abschluss den finalen 7:5, 6:4 (4)-Erfolg gegen die ehemalige Nr. 8 der Welt nach exakt zwei Stunden Spielzeit. Im Achtelfinale bekommt es Majchrzak mit dem an Nr. 3 gesetzten Taylor Fritz mit dem nächsten US-Amerikaner zu tun.

Einen etwas kuriosen Auftakt nahm die Begegnung zwischen Rafael Jodar und Arthur Fils, indem beide Protagonisten ihr erstes Aufschlagspiel abgeben mussten. Danach aber fanden beide Spieler ihren Rhythmus bei eigenem Service, lediglich Jodar musste im sieben Spiel noch eine Break-Chance abwehren. Im Tiebreak erspielte sich der Spanier mit einem Zwischenspurt drei laufende Satzbälle und konnte den dritten für sich verbuchen.

Zu Beginn des zweiten Akts waren die ersten drei Aufschlagspiele hart umkämpft, ehe sich der 19-jährige Jodar das Break zur 2:1-Führung sichern und den Vorteil weiter transportieren konnte. Zwar verpasste der Weltranglisten-24. im weiteren Verlauf zwei laufende Möglichkeiten zur Doppel-Breakführung, konnte sich aber bei eigenem Service weiter schadlos halten. Beim Stand von 5:3 zeigte sich der spanische Youngster erneut bei Aufschlag seines 22-jährigen Gegners präsent, erarbeitete sich drei laufende Matchbälle und packte bei der dritten Möglichkeit zum finalen 7:6 (5), 6:3-Erfolg nach knapp zwei Stunden zu. Im Achtelfinale sieht sich der US-Open-Juniorensieger von 2024 dem japanischen Routinier Kei Nishikori gegenüber.

Cruz Hewitt feiert erfolgreiches Hauptfeld-Debüt

Nachdem sich der australische Teenager Cruz Hewitt durch die Qualifikation erstmals in das Hauptfeld eines ATP-Turniers gespielt hatte, traf der Sohn des ehemaligen Weltranglistenersten Lleyton Hewitt in der ersten Runde auf den US-amerikanischen Qualifikanten Marcos Giron. Dabei fühlte sich der Wimbledon-Juniorenfinalist von Beginn an pudelwohl auf dem Court und erspielte sich eine frühe Break-Führung, die er bis zum Ende des Durchgangs transportieren und mit seinem sechsten Satzball den Deckel draufmachen konnte. Auch im zweiten Akt schnappte sich der Youngster ein frühes Break und geriet bei eigenem Aufschlag in keinster Weise mehr in Bedrängnis. Mit einem krachenden Vorhand-Winner besiegelte der 17-jährige den 6:3, 6:4-Erfolg nach 74 Minuten.

Hier das Einzel-Tableau der Herren aus Washington