ATP-Challenger Bonn: DTB-Quintett meistert Auftakthürde

Das ATP-Challenger-Turnier in Bonn ist mit zahlreichen Auftakt-Erfolgen der deutschen Spieler gestartet. So schafften Niels McDonald, Jamie Mackenzie, Max Rehberg, Henri Squire und Tom Gentzsch den Einzug ins Achtelfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.07.2026, 19:31 Uhr

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© Getty Images Nach seinem Halbfinal-Einzug in Zug feierte Max Rehberg auch in Bonn einen erfolgreichen Auftakt.

Den erfolgreichen Reigen der deutschen Spieler beim 75-Challenger-Turnier in Bonn eröffnete heute Niels McDonald aus Schwerin, der im vergangenen Jahr den Junioren-Wettbewerb der French Open gewinnen konnte. Nachdem der 18-jährige Wildcard-Spieler den ersten Durchgang nach einem frühen Break für sich entscheiden konnte, musste er am Ende gegen den immer besser aufkommenden Qualifikanten Dimitris Sakellaridis aus Griechenland mehr kämpfen, ehe er den 6:3, 7:6 (4), Erfolg nach 1:38 Stunden eintüten konnte. In der Runde der letzten 16 wartet nun der österreichische Titelverteidiger Jurij Rodionov.

Einen Comeback-Erfolg feierte der deutsche Davis-Cup-Spieler Henri Squire. Gegen den an Nr. 4 gesetzten Clement Tabur aus Frankreich konnte sich der 25-jährige Düsseldorfer nach verlorenem ersten Durchgang zusehends steigern, kämpfte sich in 2:21 Stunden zum finalen 4:6, 6:4-6:4-Erfolg und trifft im Achtelfinale auf den brasilianischen Qualifikanten Matheus Pucinelli de Almeida.

An seine starke Vorwoche knüpfte der Münchner Max Rehberg an, der beim 125er-Turnier in Zug das Halbfinale erreichen konnte. Gegen den an Position 2 geführten Italiener Stefano Travaglia bestimmte der deutsche Wildcard-Spieler von Beginn an das Geschehen mit seiner temporeichen Vorhand und triumphierte nach 61 Minuten mit 6:3, 6:1. Im Achtelfinale bekommt es der 22-Jährige mit dem Kolumbianer Daniel Elahi Galan zu tun.

Ebenfalls weiter auf dem Vormarsch befindet sich der Ratinger Tom Gentzsch, der sich mittlerweile in die Top 200 der Weltrangliste spielen konnte. Gegen den Brasilianer Joao Reis da Silva übernahm der 22-jährige nach ausgeglichenem Beginn immer mehr das Kommando und triumphierte nach 84 Minuten mit 6:3, 6:3. Im Achtelfinale wartet entweder der Schwede Max Dahlin oder der Franzose Matteo Martineau.

Bereits gestern triumphierte mit Jamie Mackenzie die aktuelle Nr. 2 der Junioren-Weltrangliste. Gegen den Belgier Buvaysar Gadamauri fand der 18-jähige Wildcardspieler immer besser in die Partie und siegte nach 82 Minuten mit 7:6 (4), 6:2. Eine schwere Aufgabe im Achtelfinale wartet mit dem an Nr. 7 gesetzten Dänen Elmer Moller.

Niederlagen mussten heute nur der Sauerländer Max Schönhaus gegen den an Nr. 8 gesetzten Argentinier Federico Agustin Gomez und der Münchner Qualifikant Marko Topo gegen den Dänen Elmer Moller einstecken.

Hier das Einzel-Tableau aus Bonn