Alcaraz-Comeback könnte ein Indiz für die Zukunft sein

Im August erwarten die Fans Carlos Alcaraz zurück auf der ATP Tour. Wenn der Spanier in Cincinnati aufschlagen sollte, könnte die Vorstellung des Weltranglistendritten ein Anzeichen für die zukünftige Karriere sein.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.07.2026, 07:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit großem Interesse wird das Comeback von Carlos Alcaraz erwartet.

Aktuell deutet alles darauf hin, dass Carlos Alcaraz nach langer Zwangspause beim ATP Masters in Cincinnati sein ersehntes Comeback geben wird. Zumindest steht der Spanier dort auf der Meldeliste. Das vorherige 1000er-Event in Montreal schien für den siebenmaligen Grand-Slam-Sieger noch zu früh zu kommen, um das genesene Handgelenk wieder zu belasten.

Doch die Rückkehr von Carlos Alcaraz auf die Tour könnte nicht nur ein Indiz dafür sein, ob der 23-Jährige kurzfristig wieder wettbewerbsfähig ist und beispielsweise einige Wochen später um den US-Open-Titel mitspielen kann. Denn Handgelenksverletzungen sind oftmals komplex und verheilen nur sehr langsam. Nicht selten haben Probleme in diesem Bereich Karrieren schon nachhaltig beeinflusst.

Dominic Thiem als mahnendes Beispiel

Bestes Beispiel dafür ist Dominic Thiem, der nach einer längeren Handgelenksverletzung immer wieder Probleme hatte und zudem nie wieder sein Toplevel erreichen konnte. 2024 beendete der US-Open-Sieger von 2020 seine Karriere aus diesem Grund. Auch deshalb wird Alcaraz vorsichtig bei der Belastung des rechten Handgelenks gewesen sein, als die ersten Trainingsversuche vor einigen Woche aufgenommen worden sind.

In Cincinnati würde Carlos Alcaraz, wie auch bei den US Open, als Titelverteidiger an den Start gehen. Zuletzt schlug “Carlitos” beim Heimspiel in Barcelona auf. Nach seinem Erstrundenerfolg gegen Otto Virtanen zog der spanische Ausnahmekönner aus dem Turnier raus, da die Schmerzen im Handgelenk zu groß waren, und verpasste so die French Open und Wimbledon.

Spannend wird beim Comeback zudem, ob Carlos Alcaraz die lange Zwangspause genutzt hat, um an seinem Spiel etwas zu verändern. Es wäre nicht untypisch für einen Topspieler, dass die Zeit ohne Spielpraxis für neue taktische oder spielerische Varianten genutzt wird. Doch grundsätzlich dürfte schon Zufriedenheit in der Tenniswelt herrschen, wenn das bekannte Toplevel schnell wieder vorhanden ist.