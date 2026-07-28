Los Cabos: Doppelt glücklicher Tomic zeigt ins Achtelfinale ein

Bernard Tomic hat in Los Cabos die günstigen Umstände genutzt und ist ins Achtelfinale des dortigen ATP-Tour-250-Turniers eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2026, 07:31 Uhr

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© Getty Images Bernard Tomic reitet in Los Cabos gerade auf einer kleinen Glückswelle

Das sind doch mal erfreuliche Tage für Bernard Tomic in Los Cabos! Der Australier, dem jahrelang der Ruf vorauseilte, nicht ganz einfach zu handhaben zu sein, hatte in Mexiko gleich doppelt Glück: Zunächst rutschte Tomic nach der Absage von Grigor Dimitrov noch ins 28er-Raster. Und dann bekam er in Runde eins den Mexikaner Alex Hernandez zugeteilt. Der sich zwar (im Gegensatz zu Tomic) durch die Qualifikation gespielt hatte, in den ATP-Charts aber doch nur auf Position 498 liegt.

Tomic ließ sich diese Chance nicht nehmen, gewann mit 6:1 und 6:0. Die nächste Aufgabe wird da schon deutlich härter: Da geht es nämlich gegen Karen Khachanov.

Angeführt wird das Tableau in Los Cabos in diesem Jahr von Jiri Lehecka, als Nummer zwei startet Luciano Darderi. Mit Cameron Norrie hat ein Ex-Champion schon sicher das Achtelfinale erreicht: Norrie besiegte Aleksandar Kovacevic mit 6:4 und 6:1.

Hier das Einzel-Tableau in Los Cabos

