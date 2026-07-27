ATP Washington: Musetti profitiert bei Comeback von Aufgabe, Fritz startet makellos

Beim ATP 500er-Turnier in Washington hat Lorenzo Musetti ein erfolgreiches Comeback hingelegt. Der Italiener profitierte allerdings dabei von der Aufgabe seines Landsmanns Matteo Arnaldi. Taylor Fritz startete mit einem Zweisatzerfolg gegen Zizou Bergs.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.07.2026, 22:43 Uhr

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© Getty Images Lorenzo Musetti hat sein Comeback auf der ATP Tour gegeben.

Seit dem ATP Masters in Rom hat Lorenzo Musetti auf der Tour nicht mehr spielen können. Eine Verletzung stoppte den Italiener, der aktuell auf Weltranglistenplatz 15 geführt wird. Bei seinem Comeback sah es zunächst nach einem klaren Sieg gegen Matteo Arnaldi aus, der jedoch beim Stand von 6:0 und 3:1 für Musetti das Match verletzungsbedingt aufgeben musste und so den deutlichen Spielverlauf erklärte.

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Damit zieht Lorenzo Musetti nach seiner über zweimonatigen Pause in die zweite Runde von Washington ein. Diesen Zeitraum nutzte der 24-Jährige und entschied sich überraschend für eine Veränderung auf der Coachingposition. In der zweiten Runde wird auf den zwischenzeitlichen Weltranglistenfünften eine machbare Aufgabe warten. Der Sieger der Partie zwischen Qualifikant Aleksandar Vukic und Lucky Loser Zachary Svajda wird auf den Italiener treffen.

Fritz startet mit Zweisatzerfolg

Während also der an Position vier gesetzte Musetti einen unfreiwilligen kurzen Arbeitstag verlebte, startete mit Taylor Fritz auch die Nummer vier des Turniers. Gegen Zizou Bergs hatte Fritz die Zügel klar in der Hand. 6:3 und 6:4 siegte der Weltranglistenzehnte gegen den Belgier. Jeweils ein Break pro Satz reichte dem US-Boy, um nach 80 Minuten Spielzeit den Einzug in Runde zwei zu fixieren.

Dort geht es für den an Position drei gesetzten Fritz entweder gegen Kamil Majchrzak oder Landsmann Tommy Paul weiter. Im letzten Jahr scheiterte Taylor Fritz im Viertelfinale. Den Titel holte Alex de Minaur, der in dieser Woche als topgesetzter Spieler das Projekt Titelverteidigung angehen darf. In der ersten Runde wartet dabei mit Stefanos Tsitsipas eine interessante Herausforderung. Der Grieche holte zuletzt in Gstaad den Titel.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Washington