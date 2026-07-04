Verletzter Lorenzo Musetti trennt sich von Coach Jose Perlas

Aufgrund einer Oberschenkelverletzung musste Lorenzo Musetti für die Grand-Slam-Turniere in Roland Garros und Wimbledon passen. Wie der Italiener via Social Media bekanntgab, wird er nicht weiter mit seinem spanischen Coach Jose Perlas zusammenarbeiten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.07.2026, 21:41 Uhr

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© Getty Images Nach nur wenigen Monaten Zusammenarbeit gab Lorenzo Musetti die Trennung von Erfolgs-Coach Jose Perlas bekannt.

Normalerweise steht Lorenzi Musetti für eine lange Halbwertszeit in seinem Coaching-Staff. Seit dem Alter von acht Jahren wird der Italiener von seinem Landsmann Simone Tartarini betreut, der ihn bis auf Platz 5 in der Weltrangliste und in die Halbfinals der Major in Paris und London führte.

Gegen Ende der vergangenen Spielzeit suchte der 24-jährige einen zusätzlichen Input und erweiterte sein Team vor dem ATP-Turnier in Athen um den Spanier Jose Perlas, der seine Qualität durch die großen Erfolge mit Carlos Moya, Albert Costa, Guillermo Coria, Juan-Carlos Ferrero und Nicolas Almagro mehrfach unter Beweis stellte.

Und die Zusammenarbeit ließ sich gut an. Bereits in der griechischen Hauptstadt spielte sich der zweifache ATP-Titelträger ins Endspiel und musste sich dort in einem dreistündigem Krimi dem Neo-Hausherrn Novak Djokovic in drei Sätzen geschlagen geben. Es folgte die erste Teilnahme bei den ATP Finals auf heimischem Boden.

Doch die aktuelle Spielzeit von Musetti war geprägt von zahlreichen Blessuren und Verletzungen. Nach der verletzungsbedingten Aufgabe bei den Australian Open nach einer 2:0-Satzführung gegen Djokovic kam er nicht mehr so richtig in Tritt und war seit dem Heim-Masters in Rom nicht mehr auf der Tour angetreten. Auch die Starts in Roland Garros und Wimbledon musste der Weltranglisten-15. frühzeitig absagen.

Umso überraschender kam nun nach bereits sechs Monaten die Trennung von seinem Erfolgs-Coach Perlas, die Musetti via Instagram bekanntgab: „Ich möchte mit euch teilen, dass ich beschlossen habe, die Zusammenarbeit mit meinem Coach Jose Perlas zu beenden. I möchte mich aufrichtig für seine Hingabe, harte Arbeit und Unterstützung in den letzten Monaten bedanken. Es war ein wichtiges Kapitel auf meiner Reise und ich werde immer dankbar sein für alles, was wir auf und neben dem Platz geteilt haben. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute für die Zukunft und danke ihm noch einmal für alles.“

Ebenso richtete er in der Nachricht aber auch den Blick nach vorn: „Jetzt ist es Zeit, sich auf ein neues Kapitel zu fokussieren, mit großer Motivation, Entschlossenheit und Selbstvertrauen für die bevorstehende Arbeit.“ Zunächst wird Musetti weiterhin auf die Dienste auf seinen Lanzeit-Coach Tartarini zurückgreifen. Ob er eine erneute Erweiterung seines Teams anstrebt, ließ er bei seiner Ankündigung noch offen.