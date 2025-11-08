ATP Athen: Djokovic triumphiert - aber was ist mit Turin?

Novak Djokovic hat das ATP-Tour-250-Turnier in Athen mit einem 4:6, 6:3 und 7:5-Finalerfolg gegen Lorenzo Musetti gewonnen und seinen 101. Titel geholt. Jetzt ist die Frage: Schlägt Nole auch bei den ATP Finals auf?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.11.2025, 19:13 Uhr

© Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship Novak Djokovic hat die Premiere des 250ers in Athen genossen

Na, bitte: Bei der allerletzten Gelegenheit des Jahres durfte Novak Djokovic in der Saison 2025 außerhalb der Grand-Slam-Turniere gegen einen Gegner aus den Top Ten ran. Dass es gerade Lorenzo Musetti war, gegen den der serbische Großmeister vor dem Endspiel in Athen eine Bilanz von 8:1 aufzuweisen hatte, machte die Sache nicht wesentlich schwieriger.

Musetti startete besser, ging schnell mit einem Break mit 2:1 in Führung. Das transportierte der Italiener bis zum Satzgewinn. Im zweiten Satz lief es dann schnell in Richtung des 24-maligen Grand-Slam-Champions. Und als Djokovic im dritten Satz mit einem frühen Break voranlag, sah es nach einem Durchmarsch des Favoriten aus. Aber noch gab sich Lorenzo Musetti nicht geschlagen, schaffte das Comeback zum 3:3. Und ein weiteres zum 5:5.

Aber Djokovic ließ nicht locker, holte sich erneut den Aufschlag von Musetti zum 6:5. Und dann schaffte es der Neu-Athener nach einer Spielzeit von knapp drei Stunden, zu null auszuservieren.

Mit dem Coup von Athen kommt Novak Djokovic damit auf 101 Karriere-Titel. In der ewigen Liste hat Nole damit weiteren Boden auf Roger Federer (103 Championships) und Rekordhalter Jimmy Connors (109) gutgemacht.

Djokovic 2024 in Turin nicht am Start

Für Lorenzo Musetti wäre es erst der dritte Titel gewesen. Aber sicherlich der wichtigste. Denn nur so hätte der Italiener, der im Halbfinale gegen Sebastian Korda einen Matchball abwehren musste, einen Fixplatz bei den ATP Finals sicher gehabt. Eben der geht nun an Félix Auger-Aliassime, der in die Gruppe mit Jannik Sinner, Alexander Zverev und Ben Shelton rutscht.

Novak Djokovic wurde ja in eine Gruppe mit Carlos Alcaraz, Alex de Minaur und Taylor Fritz gelost. Hat sich aber nach wie vor nicht klar deklariert, ob er überhaupt starten wird. Im vergangenen Jahr jedenfalls hat Djokovic Turin ausgelassen.

