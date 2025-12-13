Battle of the Sexes: Ben Shelton erkennt Nachteil für Nick Kyrgios

Wenn am 28. Dezember Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios zum “Battle of the Sexes” bitten, werden auch zahlreiche Tennisprofis das Duell verfolgen. So auch Ben Shelton, der den Australier im Match nicht unbedingt im Vorteil sieht.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 13.12.2025, 16:19 Uhr

© Getty Images Ben Shelton glaubt beim Battle of the Sexes nicht an einen einfachen Sieg für Nick Kyrgios.

Wenn am 28. Dezember in Dubai die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka gegen Nick Kyrgios im "Battle of the Sexes" aufschlägt, wird die Tenniswelt interessiert zuschauen. Der Geschlechterkampf soll neben der Unterhaltung auch zum aktuellen Vergleich zwischen Männern und Frauen auf dem Tenniscourt dienen. Der ehemalige Wimbledonfinalist liegt in den Prognosen klar vorne. Doch Top-Ten-Spieler Ben Shelton äußert vor dem Duell einige Bedenken, die zumindest auf ein enges Duell hindeuten.

Der klare Nachteil liegt für den US-Amerikaner, der selbst vor enigen Tagen erst mit einer neuen Serie bei YouTube für Schlagzeilen sorgte, klar auf der Hand: “Nick hat nur einen Aufschlag.” Damit sieht der 23-Jährige seinen männlichen Kollegen deutlich um seine beste Waffe beraubt. Auch der um neun Prozent kleinere Court auf der Seite von Sabalenka ist für Shelton ein Nachteil. Diese besonderen Regeln wurden im Vorfeld festgelegt.

Shelton möchte Sabalenka nicht unterschätzen

Ebenfalls rät der Weltranglistenneunte seinem männlichen Kollegen, dass Aryna Sabalenka nicht unterschätzt werden darf. “Aryna ist die beste Spielerin der Welt. Sie ist sehr stark von der Grundlinie”, gibt Shelton zu Bedenken, der sich auf ein interessantes Match freut und nach eigener Aussage den Schlagabtausch kurz vor dem offziellen Saisonbeginn am Bildschirm verfolgen wird.

Aryna Sabalenka gab sich schon vor einigen Wochen zuversichtlich, dass sie als Siegerin aus dem Duell hervorgehen wird. Nick Kyrgios wird mit bekanntlich allen Mitteln versuchen die Show zu seinen Gunsten zu nutzen. Hier liegt der Vorteil wohl am deutlichsten beim 30-Jährigen.