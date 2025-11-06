Sabalenka gegen Kyrgios: Regeln für das „Battle of the Sexes“ stehen fest

Nick Kyrgios und Aryna Sabalenka starten am 28. Dezember eine Neuauflage des “Battle of the Sexes”. Welche Besonderheiten und Sonderregelungen gibt es?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2025, 13:57 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka tritt am 28. Dezember gegen Nick Kyrgios an

Dass es zu einem Duell der Geschlechter kommen wird, ist ja längst bekannt. Nun wurden die offiziellen Regeln für das Aufeinandertreffen von Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios in der Coca-Cola Arena in Dubai veröffentlicht – und die sorgen für Gesprächsstoff. Am 28. Dezember treten die beiden unter besonderen Bedingungen an, um möglichst faire Wettbewerbsverhältnisse zu schaffen.

So wird beiden Spieler nur einen Aufschlag pro Punkt erlaubt sein – der zweite Service entfällt. Zudem wird Sabalenkas Spielfeldseite um neun Prozent kleiner sein. Abgesehen davon gelten die üblichen Regeln: Gespielt werden zwei Gewinnsätze, ein möglicher dritter Satz wird im Match-Tiebreak bis zehn Punkte entschieden.

Sabalenka und Kyrgios: Bei derselben Agentur unter Vertrag

Kyrgios, derzeit verletzungsbedingt auf Weltranglistenplatz 652 zurückgefallen, zeigte sich schon früh siegessicher. Bereits vor einigen Monaten sagte der Australier im Podcast von Alexander Bublik: „Sie wird mich nicht schlagen. Glaubst du wirklich, ich müsste 100 % geben? Ich bin voll dabei, weil ich die Männer repräsentiere. Ich denke, ich werde 6:2 gewinnen.“

© Getty Images Nick Kyrgios gibt sich siegessicher vor dem Duell mit Aryna Sabalenka

Sabalenka, die wie Kyrgios von derselben Marketing-Agentur vertreten wird, pflegt ein gutes Verhältnis zum polarisierenden Australier – und geht selbstbewusst in das Duell: „Ich glaube fest daran, dass ich gewinnen werde. Ich werde da rausgehen und alles geben, um ihn zu schlagen. Ich habe großen Respekt vor Billie Jean King und dem, was sie für das Damentennis geleistet hat. Ich bin stolz darauf, die Frauen zu vertreten und Teil dieser modernen ‚Battle of the Sexes‘ zu sein.“