So starten die Top 30 in die neue Saison

In etwas weniger als drei Wochen fällt der Startschuss in die Saison 2026. Viele der Topstars sind gleich zum Auftakt im Einsatz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.12.2025, 16:56 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Alexander Zverev beschreiten unterschiedliche Wege

Am 2. Januar 2026 beginnt in Perth mit dem United Cup offiziell die neue Tennissaison. Beim ersten Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Argentinien sucht man die absoluten Topstars der Szene noch vergeblich, diese werden im weiteren Verlauf des Wettbewerbs allerdings noch zu sehen sein.

Bester männlicher Spieler beim United Cup ist der Weltranglistendritte Alexander Zverev, der mit dem deutschen Team in der Gruppenphase auf Polen und die Niederlande trifft. Neben dem gebürtigen Hamburger werden in Perth und Sydney neun weitere Top-30-Spieler am Start sein, darunter Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz und Alex de Minaur.

Alcaraz und Sinner bestreiten Showmatch

Ab dem 5. Januar geht es dann auf der regulären ATP-Tour mit zwei 250er-Events los. In Hongkong wird das Feld von Lorenzo Musetti angeführt, in Brisbane von Daniil Medvedev. Insgesamt werden in der ersten Woche der neuen Saison - Stand jetzt - 23 der 30 besten Spieler um Punkte spielen.

Nicht dazu zählen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die am 10. Januar ein Showmatch in Südkorea bestreiten und ohne Vorbereitungsturnier zu den Australian Open (18. bis 31. Januar) reisen. Gleiches gilt für den 24-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic.