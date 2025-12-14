Ischgl Trophy: Tommy Haas schlägt Dominic Thiem im Finale und holt den Titel!

Tommy Haas hat die erste Ausgabe der Ischgl Trophy gewonnen. Der Deutsche setzte sich im Finale gegen Dominic Thiem durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.12.2025, 17:44 Uhr

© Getty Images Tommy Haas sicherte sich in Ischgl den Titel

Der Sieger der Ischgl Trophy 2025 heißt Tommy Haas! Der 47-Jährige gewann das Finale des Showevents in Österreich gegen den rund 15 Jahre jüngeren Lokalmatador Dominic Thiem am Sonntag mit 6:3 und sicherte sich damit auch den Gewinner-Scheck über 25.000 Euro.

Haas, der am Samstag im Halbfinale von einer Muskelverletzung seines Landsmanns Mischa Zverev profitiert hatte, reichte im Endspiel ein Break zum 5:3. Thiem, der tags zuvor gegen Jo-Wilfried Tsonga knapp mit 7:6 (10) gewonnen hatte, musste sich mit Platz zwei und 15.000 Euro trösten.

Rang drei ging an Tsonga, der aufgrund Zverevs Verletzung am Sonntag nur ein Showmatch gegen Michael Berrer bestritt.