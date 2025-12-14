Next Gen Finals: Engel vermeidet Gruppenduell mit Topfavorit Tien

Justin Engel hat bei den Next Gen Finals in Jeddah eine gute Auslosung erwischt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.12.2025, 21:00 Uhr

© Getty Images Justin Engel kennt seine Gegner in Jeddah

Justin Engel darf sich bei seiner Next-Gen-Finals-Premiere berechtigte Hoffnungen auf den Halbfinaleinzug machen. Die am Sonntag in Jeddah vorgenommene Auslosung meinte es gut mit dem Deutschen, der erst nach der Absage des Tschechen Jakub Mensik ins Feld des U-20-Turniers gerutscht war.

Engel bekommt es in der roten Gruppe mit dem Belgier Alexander Blockx (2), dem Kroaten Dino Prizmic (3) sowie dem US-Amerikaner Nishesh Basavareddy (6) zu tun. Der Weltranglisten-187., der Ende 2024 noch auf Platz 396 klassiert war, nimmt das Turnier als Nummer acht in Angriff. Sein erstes Match bestreitet Engel am Mittwoch gegen Blockx.

Tien einziger Top-100-Spieler in Jeddah

Engel ist der erste deutsche Spieler überhaupt, der bei den 2017 ins Leben gerufenen Next Gen Finals startet. Zugleich ist der 18-Jährige in diesem Jahr der jüngste der acht Teilnehmer. Seinen Startplatz in Saudi-Arabien verdiente sich der Franke, der in Zukunft die Nummer eins der Welt werden möchte, unter anderem durch seinen überraschenden Viertelfinaleinzug bei den BOSS OPEN in Stuttgart.

In Jeddah vermied Engel ein frühes Duell mit Learner Tien, der als Nummer 28 der Welt und einziger Top-100-Spieler als Topfavorit in die Next Gen Finals startet. Der US-Amerikaner trifft in der blauen Gruppe auf die beiden Spanier Martin Landaluce (4) und Rafael Jodar (7) sowie den Norweger Nicolai Budkov Kjaer (5).

