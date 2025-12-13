Punktepolster wackelt: Lorenzo Sonego reist mit großem Druck nach Australien

Lorenzo Sonego könnte in Melbourne mit Beginn der neuen Tennissaison direkt zu einem der größeren Verlierer gehören. Das Punktepolster des Italieners besteht zu einem Drittel aus seinem Viertelfinaleinzug bei der letzten Ausgabe der Australian Open.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 13.12.2025, 19:34 Uhr

© Getty Images Lorenzo Sonego hat zum Jahresauftakt 2026 direkt einen großen Teil seiner Punkte zu verteidigen.

Die Weihnachtstage dürften bei Lorenzo Sonego in diesem Jahr mit ein wenig mehr Anspannung verbunden sein. Grund dafür sind definitiv nicht die Geschenke, die der Italiener sicherlich von seinen Liebsten erhalten wird, sondern die erspielten Punkte aus dem Januar diesen Jahres. Bei den Australian Open zog Sonego zu Saisonbeginn in das Viertelfinale ein und sammelte damit 400 Punkte.

Mit 1265 Punkten liegt der Davis-Cup-Sieger (ohne eigenen Einsatz bei den Finals) am Ende des Jahres auf Platz 39 in der ATP Weltrangliste. Das Punktepolster bescherte für dem 30-Jährigen eine Premiere. Erstmals stand der erfahrene Profi in sämtlichen Masters-Hauptfeldern innerhalb einer Saison. Bei Verlust der 400 Punkte würde ein Abrutschen in der Weltrangliste um ca. 25 Plätze drohen. Vor allem bei den kleiner besetzten Masters-Turnieren wäre eine sichere Qualifikation vorerst nicht möglich.

Lorenzo Sonego ohne Einzeltitel in 2025

Für Lorenzo Sonego sollte bei einem erneut guten Abschneiden in Australien die Zielsetzung für das kommende Jahr sicherlich höher angesetzt sein. Denn einen Einzeltitel konnte sich der Rechtshänder in diesem Jahr nicht sichern und zudem auch kein Endspiel erreichen. Mit dem Sieg beim Masters in Paris gegen Landsmann Lorenzo Musetti gelang immerhin ein Erfolg gegen einen Top-Ten-Spieler. An Klasse mangelt es dem Routinier also definitiv nicht.