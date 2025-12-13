Jannik Sinner zum dritten Mal in Folge zum Fanliebling gewählt

Jannik Sinner hat zum dritten Mal en suite den "Fans' Favourite Award" der ATP gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.12.2025, 22:46 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner genießt bei den Fans hohes Ansehen

In der Weltrangliste reichte es für Jannik Sinner am Jahresende bekanntlich knapp nicht zur Nummer eins, in puncto Beliebtheit führte in der Saison 2025 jedoch kein Weg an ihm vorbei. Wie die ATP am Freitag mitteilte, wurde der Südtiroler zum dritten Mal in Folge zum Fanliebling gewählt.

“Es war ein sehr intensives Jahr, aber ihr gebt mir so viel Energie und Liebe, besonders wenn ich auf den Platz gehe und vor euch spiele. Das ist das beste Gefühl für uns Tennisspieler, also vielen Dank dafür", sagte Sinner in einer Botschaft an seine Fans. “Ich werde mich bestmöglich vorbereiten, um für das nächste Jahr bereit zu sein, und wir sehen uns alle sehr, sehr bald wieder.”

Auf Federer fehlt noch einiges

Sinner, der in der abgelaufenen Spielzeit unter anderem die Australian Open und in Wimbledon gewann, war bereits in den vergangenen beiden Jahren der beliebteste Spieler auf der Tour. 2022 war die Auszeichnung an Rafael Nadal gegangen, davor 19-mal in Folge an Roger Federer.

Auch im Doppel gab es eine italienische “Titelverteidigung”: Simone Bolelli und Andrea Vavassori wurden wie bereits im Vorjahr zu den Fanlieblingen gewählt.