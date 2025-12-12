ATP: Die Alcaraz-Coaches werden ausgezeichnet

Und der Reigen der Auszeichnungen von Seiten der ATP geht weiter: So wurden Juan Carlos Ferrero und Samuel Lopez, die beide Carlos Alcaraz betreuen, als „Coaches of the Year“ ausgezeichnet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.12.2025, 19:51 Uhr

© Getty Images Juan Carlos Ferrero und Carlos Alcaraz nach den US Open 2025

Wer einen Spieler am Ende eines Jahres auf Position eins der ATP-Weltrangliste geführt hat, der darf sich auch berechtigte Hoffnungen auf den Titel „Coach des Jahres“ machen. Und so ist es keine große Überraschung, dass Juan Carlos Ferrero und Samuel Lopez, die beiden treibenden Kräfte hinter Carlos Alcaraz, genau mit dieser Auszeichnung bedacht wurden.

Spannend natürlich, dass auch der größte Rivale von Alcaraz von einem Duo betraut wird: Simone Vagnozzi kümmert sich dabei eher um die technische Seite, während Darren Cahill die Taktik abdeckt.

Während Vagnozzi und Cahill aber schon länger zusammen arbeiten, ist Samuel Lopez erst vor Beginn der abgelaufenen Spielzeit 2025 ins Team von Carlos Alcaraz gerückt. Auf Anregung von Juan Carlos Ferrero, der sich über den Preis sehr erfreut gezeigt hat.

„Ich bin mit der Auszeichnung sehr glücklich“, erklärte „JCF“ gegenüber der Website der ATP. „Ich habe nie daran gezweifelt, dass Samuel gut zu unserer Arbeits-Philosophie passen würde, weil wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten und er genau weiß, was ich für Carlos möchte. Er hat vom Start weg großartig gearbeitet."