Gael Monfils: Der Entertainer knackt die 1000-Wochen-Marke

Gael Monfils hat etwas geschafft, das nur vier Spieler vor ihm erreicht haben: 1000 Wochen ununterbrochen in den Top 100 der ATP-Weltrangliste. Kurz vor seiner angekündigten Abschiedssaison 2026 setzt der Franzose damit ein Ausrufezeichen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 11.12.2025, 09:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Gael Monfils mit neuem Rekord

Seit Kurzem steht fest: Gael Monfils hat die magische Grenze von 1000 Wochen in den Top 100 geknackt. Damit tritt der mittlerweile 39-Jährige Franzose nun einem exklusiven Club bei, dem bisher nur Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic angehörten. Dass sich ausgerechnet ein maximal durchschnittlich ehrgeiziger Spieler wie Monfils mit seinem kreativ-riskanten Stil so lange an der Spitze hält, macht diese Leistung umso bemerkenswerter.

Vom Teenie-Phänomen zum Publikumsliebling

Monfils stürmte 2004 als 17-Jähriger auf die Tour und begeisterte sofort mit seiner Athletik, unberechenbaren Showeinlagen und seinem unverwechselbaren Humor. Während sich andere im Training plagten und auf dem Platz ärgerten, ging Monfils stets den leichtfüßigen spektakulären Weg. Sein Stil führte ihn am Ende im Jahr 2016 sogar auf Platz sechs der Weltrangliste und brachte ihm weltweit Kultstatus ein.

Mit 39 noch immer motiviert

Mit seinen 39 Jahren liegt Monfils derzeit auf Rang 68 der Welt und zeigt, dass sein Feuer noch längst nicht erloschen ist. Selbst Verletzungen, Formschwankungen oder Rückschläge konnten ihn je dauerhaft aus den Top 100 werfen. Sein Durchhaltevermögen ist damit genauso beeindruckend wie seine legendären Sprungeinlagen am Netz oder seine humoristischen Trainingspunkte mit Ehefrau Elina Svitolina.

Abschiedstour mit Ansage

Monfils hat angekündigt, dass 2026 seine letzte Saison sein wird. Die Erwartungen der Öffentlichkeit sind dementsprechend hoch, vor allem was den Unterhaltungswert betrifft. Wer Monfils nämlich kennt, der weiß: Der Franzose wird keinen leisen Abgang hinlegen. Vielmehr dürfte das Publikum eine Tour voller Emotionen und dem einen oder anderen Zauberball erleben.