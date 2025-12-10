ATP-Tour: Decathlon startet mit dem "KUIKMA All Court Pro"-Tennisball durch

Decathlon erobert mit dem “Kuikma All Court Pro”-Tennisball die Tenniswelt. 2026 werden schon fünf ATP-Tour-250-Turniere mit diesem Ball ausgetragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.12.2025, 07:44 Uhr

© Decathlon Mit dem Ball von Kuikma wird 2026 bei den Turnieren in Gstaad, Bastad, Kitzbühel, Estoril und Umag aufgeschlagen

Bastad, Gstaad und Umag - das sind drei Fixsterne am Firmament der Sommer-Turniere auf der ATP-Tour. Drei Klassiker auf Sand, die seit diesem Jahr nun noch etwas verbindet: Gespielt wurde mit dem “Kuikma All Court Pro” von Decathlon. Diese Partnerschaft ist ein starkes Zeichen und bestätigt die Qualität des Balls auf absolutem Profi-Niveau.

Für echte Kenner:innen der Szene andererseits auch keine Überraschung: Denn vielen Tennisspielern:innen ist der Ball bereits bestens bekannt – allerdings unter seinem früheren Namen "Artengo Comfort Pro". Der Name ändert sich also, die erstklassige Spielbarkeit bleibt. Wer den Artengo Comfort Pro mochte, wird den Kuikma All Court Pro auch mögen.

© Decathlon Der KUIKMA All Court Pro - ab 2026 integraler Bestandteil der ATP-Tour

Der Hintergrund ist einfach erklärt: Im Zuge der Vereinfachung des Markenportfolios von Decathlon wurden alle Racketsportarten unter der Marke Kuikma gebündelt. Decathlon möchte nur noch eine Marke für alle Racket-Sportarten haben. Kuikma vereint damit die Bereiche Tennis, Padel, Tischtennis, Squash und Badminton.

Und mit drei Turnieren auf der ATP-Tour ist für Kuikma noch lange nicht Schluss. Schon jetzt steht fest, dass in der kommenden Saison auch bei den Generali Open in Kitzbühel und beim ATP-Tour-250-Turnier in Estoril mit dem “All Court Pro” gespielt werden wird.

