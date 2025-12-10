Andrey Rublev von der ATP mit Ashe-Preis ausgezeichnet

Andrey Rublev ist von der ATP mit dem Arthur Ashe Humanitarian Award ausgezeichnet worden. Grund dafür ist das Engagement seiner noch jungen Stiftung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.12.2025, 21:25 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev wurde für sein Engagement außerhalb des Tenniscourts ausgezeichnet

Erst 2024 hat Andrey Rublev seine Stiftung ins Leben gerufen, die sich um Kinder mit lebensbedrohlchen Krankheiten kümmert, ins Leben gerufen. Das gute Werk scheint aber schon so tolle Früchte zu tragen, dass die ATP Rublev nun mit dem Arthur Ashe Humanitarian Award ausgezeichnet hat.

Rublev zeigte sich in einer Videobotschaft über den Preis sehr erfreut. “Wir arbeiten wirklich hart daran, unsere Stiftung zu verbessern”, erklärte der Russe, der in diesem Jahr aus den Top Ten gefallen ist. “Wir lernen, das ist etwas Neues für uns. Es sind erst zwei Jahre, diesen Preis zu gewinnen, bedeutet uns also viel.”

Es war der dritte Award, den Andrey Rublev in seiner Karriere von der ATP bzw. den Tennisfans verliehen bekommen hat. 2023 wurden er und Partner Karen Khachanov von den Fans zum beliebtesten Doppel gewählt. Und 2020 gab es die Auszeichnung als jener Spieler, der sich während der Saison am meisten verbessert hat.