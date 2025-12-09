Taylor Fritz führt Exhibition-Feld in Las Vegas an

Vor dem ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells wird es auch 2026 wieder einen Schaukampf in Las Vegas geben. Mit Taylor Fritz als Topspieler.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.12.2025, 17:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Taylor Fritz wird vor Indian Wells 2026 in Las Vegas aufschlagen

Nach europäischen Maßstäben sind die Wege zwischen Las Vegas und Indian Wells recht kurz, kein Wunder also, dass auch 2026 wieder ein paar Tennisstars vor dem ersten 1000er der Saison in der Spielrmetropole aufschlagen. So wie in den vergangenen Jahren etwa Carlos Alcaraz und Rafael Nadal.

Diesmal ist einem Million Dollar Preisgeld ausgelobt, dazu kommen sicherlich recht ordentliche Antrittsprämien. Zur Austragung soll der “MGM Slam” kommen. Und warum auch nicht? In Saudi-Arabien gab es ja schon zwei Ausgaben des “Six Kings Slam”, der ebenfalls ohne die Aussicht auf Weltranglistenpunkte, dafür aber für mehrere Handvoll Dollar zur Austragung gekommen ist.

Auch Kyrgios, Monfils und Fonseca dabei

Allerdings: Bei der letzten Ausgabe in Riad im Oktober waren mit Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic und Taylor Fritz die damals fünf besten Spieler der Welt am Start. Aus dieser illustren Runde ist am 01. März 2026 nur Fritz dabei.

Dafür hat man sich mit Nick Kyrgios, Gael Monfils und Alexander Bublik drei echte Entertainer eingekauft, Lokalmatador Tommy Paul genießt in den USA natürlich auch hohe Wertschätzung, und für Jungstar Joao Fonseca, Lorenzo Musetti und Casper Ruud lohnt sich der Kauf eines Tickets ja fast immer. Gespielt wird ein Blitzturnier mit Tiebreaks bis zehn Punkten.

Ein wenig kritisch wird man möglicherweise aus Acapulco auf dieses Event blicken: Denn dort wird nicht einmal 24 Stunden vorher das Endspiel gespielt. Und von den Genannten sind einige in Mexiko am Start.