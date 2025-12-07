Ultimate Tennis Showdown: De Minaur gewinnt das große Finale in London

Alex de Minaur hat sich am Sonntag den Titel beim großen Saisonfinale des Ultimate Showdown in der Londoner „Copper Box“ gesichert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.12.2025, 19:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alex de Minaur hat in Lodon zugeschlagen

Der bestklassierte Spieler im Teilnehmerfeld des UTS in London hat am Ende auch den Titel geholt. Und das war eben Alex de Minaur, der sich im Endspiel gegen Casper mit 11:15, 15:10, 15:11 und 16:7 durch. Im Halbfinale am Nachmittag hatte der „Demon“ mit Ugo Humbert keine Probleme, gewann glatt in drei Sätzen.

Der geschlagene Finalist Casper Ruud hatte dagegen mit Andrey Rublev alle Hände voll zu tun, musste für den Sieg über die volle Distanz gehen. Bemerkenswert: Sowohl de Minaur wie auch Ruud hatten ihre Vorrundengruppen nur als Zweite abgeschlossen. Eben hinter Humbert und Rublev.

Höhepunkt der UTS-Saison in Nimes

Der Ultimate Tennis Showdown wurde ja während der Corona-Pandemie von Patrick mouratglou ins Leben gerufen und hat auch schon Frankfurt Station gemacht. Dabei werden die einzelnen Sätze auf Zeit gespielt, dauern nicht länger als 15 Minuten. Dazu haben die Spieler nur einen Aufschlag, die Felder, auf denen sie Matches ausgetragen werden, haben keine Doppellinien (so wurde früher allerdings auch der Jahresabschluss auf der ATP-Tour gespielt).

Im Jahr 2025 war die UTS vor dem großen Finale in London in Guadalajara und in Hong Kong zu Gast. Das Highlight war aber sicherlich der Auftritt im Amphitheater von Nimes.