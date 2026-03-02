ATP Santiago: Yannick Hanfmann verpasst ersten Turniersieg

Yannick Hanfmann hat seinen ersten Titel auf der ATP-Tour auch im dritten Anlauf verpasst.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 02.03.2026, 05:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Der Karlsruher verlor das Finale in Santiago de Chile gegen den Italiener Luciano Darderi 6:7 (6:8), 5:7. Schon 2017 in Gstaad und 2020 in Kitzbühel hatte Hanfmann auf seinem Lieblingsbelag Sand ein Endspiel erreicht, auf einen Turniersieg muss er aber auch nach der Woche in Chile weiter warten.

Das Turnier in der Höhe der südamerikanischen Millionenstadt darf Hanfmann trotz der Niederlage als Erfolg verbuchen. Im Halbfinale hatte er überraschend den topgesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo geschlagen, im Finale aber erwies sich Darderi als eine Nummer zu groß. Gegen den Weltranglisten-21. hatte der deutsche Davis-Cup-Spieler schon 2023 und 2024 in Cordoba/Argentinien auf Sand verloren.

„Es fühlt sich wirklich großartig an. Ich hätte nicht erwartet, diese Woche hier zu gewinnen, da ich hier noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen bin. Deshalb bin ich sehr glücklich“, sagte der 24-jährige Darderi. „Es ist mein zweites Finale in diesem Jahr, daher ist es sehr schön, schon so früh einen Titel zu gewinnen, und ich gehe mit viel Selbstvertrauen in den Rest des Jahres.“

“Ich habe gegen einen großartigen Spieler verloren”, so Hanfmann. “Vor ein paar Jahren warst du noch etwas verrückter. Mittlerweile bist du so erwachsen geworden, hast dich so verbessert. Genieße diesen Abend.”

Hanfmann (34) nimmt 62.115 Dollar Preisgeld und 165 Punkte mit, damit klettert er im Ranking von Platz 81 auf 65. Weiter geht es für ihn beim Masters in Indian Wells/Kalifornien auf Hartplatz. Dort muss Hanfmann allerdings in die Qualifikation, das Hauptfeld hatte er knapp verpasst.