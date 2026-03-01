Federers Kid-Reporter startet bereits in Indian Wells

Vor etwas mehr als acht Jahren ging die Goat-Frage eines Kid-Reporters an Roger Federer viral, wobei er die Schweizer Tennislegende im Anschluss bat, dass diese noch solange durchhalten möge, ehe er in 8 bis 9 Jahren auf der Tour gegen sie antreten könne. Während der 44-jährige Federer bereits 2022 seine Karriere beendet hat, startet der 15-jährige Izyan Ahmad beim kommenden Masters-Event in Indian Wells per Wildcard in der Qualifikation.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.03.2026, 12:14 Uhr

© Getty Images Bei der Entwicklung seines Kid-Reporters dürfte Roger Federer ins Staunen gekommen sein.

Weltweite Aufmerksamkeit, dank der sozialen Netzwerke, war dem damals 7-jährigen Izyan Ahmad, der zu Ehren des Fußballers Zinedine Zidane auch gerne das Pseudonym Zizou nutzt, beim Kids-Interview mit Roger Federer sicher. Im Rahmen der US Open 2017 stellte der Teenager dem Maestro die Frage, warum er von vielen als „GOAT“ bezeichnet wird. In der ihm bekannten Bescheidenheit wiegelte der 20-fache Grand-Slam-Champion damals ab, dass er nicht wisse warum, er sich selbst aber nicht so bezeichnen würde.

Im Wissen, dass er als talentierter Spieler den großen Traum hegt, später selbst eine Profikarriere anzustreben, wollte sich Ahmad eine große Türe offenlassen. In der Hoffnung, dass er selbst das nötige Niveau erreichen könnte, bat er den langjährigen Weltranglistenersten, dass dieser noch so 8 bis 9 Jahre durchhalten möge, damit er ihn einmal auf der großen ATP Tour herausfordern könne. Etwas leichtfertig, wohl aus Höflichkeit, antwortete Federer: „Wenn du es auf die Tour schaffst, werde ich sicherstellen, dass ich für dich zurückkommen werde.“

Die weitere Entwicklung von Roger Federer ist der weltweiten Tennis-Community hinlänglich bekannt. Aufgrund körperlicher Probleme musste der Schweizer Davis-Cup-Sieger die Notbremse ziehen und verabschiedete sich 2022 auf emotionale Art und Weise beim Laver Cup im Doppel mit seinem langjährigen Mitstreiter Rafael Nadal.

Nicht unbedingt vorauszusehen war die immense sportliche Entwicklung von Ahmad. Mittlerweile hat sich der 15-Jährige zu einem der größten US-Talente gemausert und sich in der Jugendweltrangliste bereits auf Platz 130 hochgedient. Mit dem Erfolg bei den US-Nachwuchsmeisterschaften wird dem Teenager sogar die Ehre zuteil, beim anstehenden Masters-Event in Indian Wells aufgrund einer Wildcard der USTA in der Qualifikation antreten zu können. Mit einem aktiven antreten Federers ist natürlich nicht mehr zu rechnen. Es wird aber abzuwarten zu sein, ob sich der Maestro bei Ahamd wenigstens als Trainingspartner oder als Zuschauer zeigen wird.