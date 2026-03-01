Taylor Fritz warnt vor Ball-Experiment: „Indian Wells wird dieses Jahr völlig unberechenbar“

Vor dem Start des Masters-Turniers in Indian Wells rücken die Bälle erneut ins Zentrum der Diskussion. Taylor Fritz schlägt Alarm.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 01.03.2026, 12:26 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz führt die Riege der US-Amerikaner in Indian Wells an

Taylor Fritz hat die Ballkontroverse im Männertennis um ein weiteres Kapitel ergänzt. Im Gespräch mit Fans auf der Gaming-Plattform Twitch erklärte der Weltranglisten-Siebte, dass der Wechsel zu Dunlop beim anstehenden Masters in Indian Wells massive Auswirkungen haben könnte. Bislang wurde in Indian Wells über Jahre hinweg mit Penn-Bällen gespielt.

Warum die Dunlop-Bälle alles verändern könnten

Fritz beschreibt die Dunlop-Bälle als grundsätzlich kontrollierbarer, aber auch langsamer (vor allem, wenn sie sich abnutzen). Das Resultat seien längere Ballwechsel bei weniger unerzwungenen Fehlern. Natürlich würde das Spiel dadurch insgesamt physischer. Davon abgesehen, kritisiert Fritz den generellen Qualitätsverlust moderner Tennisbälle, die seiner Meinung nach schneller an Spritzigkeit verlieren. Für Spieler, die auf Tempo und aggressive Eröffnung setzen, könnte das ein echter Nachteil sein.

Tag statt Nacht: Fritz' taktische Antwort

Für sich selbst zieht Fritz klare Konsequenzen. Sofern möglich, möchte er seine Matches tagsüber bestreiten. Unter der Sonne Kaliforniens komme sein Service besser zur Geltung. Aufgrund der heißen Bedingungen seien die Bälle schneller und die Punkte kürzer. In der kühlen Abendluft hingegen drohe das Spiel noch träger zu werden. Das würde vor allem defensivstarken Kontrahenten in die Karten spielen.

Indian Wells als taktisches Schachbrett

Indian Wells war für Fritz stets ein besonderer Ort: 2022 holte er hier seinen bislang einzigen Masters-Titel im Finale gegen Rafael Nadal. Nun steht er allerdings vor einem Turnier, das sportlich kaum berechenbar scheint. Die neue Ballwahl zwingt ihn sowie alle anderen Spieler und Trainer zu spontanen Anpassungen, die von Aufschlagmustern über Return-Positionen bis hin zur Matchplanung reichen.

Ein Testfeld für die Zukunft?

Indian Wells wird damit zum Live-Experiment für ein Thema, das die Tour seit Jahren begleitet: die Suche nach dem „richtigen“ Ball. Wie stark die Umstellung das Turnier tatsächlich prägt, dürfte weit über Kalifornien hinaus Beachtung finden. Denn was in Indian Wells funktioniert oder scheitert, könnte bald auch andernorts Schule machen.