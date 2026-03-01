ATP Santiago: Hanfmann stürzt Cerundolo zum Finale gegen Darderi

Mit einer souveränen Leistung besiegte der Karlsruher Yannick Hanfmann im Halbfinale des ATP-250-Turniers in Santiago de Chile den topgesetzten Argentinier Francisco Cerundolo in zwei Sätzen und greift damit im Finale gegen den Italiener Luciano Darderi in seinem dritten Endspiel auf der ATP-Tour nach dem Premierentitel.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.03.2026, 07:35 Uhr

© Getty Images In seinem dritten Endspiel auf der ATP Tour möchte Yannick Hanfmann in Santiago seinen ersten Titelgewinn einfahren.

Im ersten Halbfinale des ATP-250-Turniers in Santiago de Chile sah sich der Karlsruher Yannick Hanfmann dem topgesetzten Francisco Cerundolo gegenüber, dem er im vergangenen Jahr noch an Ort und Stelle im Achtelfinale und kürzlich auch beim 500er-Event in Rio unterlegen war. Doch von Beginn an lieferte der stark servierende Hanfmann souveräne Aufschlagspiele ab, während sein argentinischer Gegner immer wieder mit einer zu hohen Fehlerquote haderte.

Nach dem frühen Break im vierten Spiel musste der 34-jährige Hanfmann nur im Folgespiel selbst eine Break-Möglichkeit seines 27-jährigen Gegners abwehren, ließ dann aber bei eigenem Service bis zum souveränen Satzgewinn nichts mehr anbrennen. Im zweiten Akt nutzte der deutsche Davis-Cup-Spieler im fünften Spiel die erste Break-Chance im Durchgang und transportierte den Vorsprung zur 5:4-Führung. Zwar musste der ehemalige College-Spieler in seinem letzten Aufschlagspiel noch eine Break-Möglichkeit seines Gegners vereiteln, ehe er bei seinem zweiten Matchball den 6:3, 6:4-Erfolg nach 85 Minuten mit einem Vorhand-Winner fixieren konnte.

Darderi beherrscht Baez

Während nominell mit dem ungesetzten Hanfmann vor Turnierbeginn nicht unbedingt im Endspiel zu rechnen war, trafen im zweiten Semifinale der an Nr. 2 gesetzte Italiener Luciano Darderi und der an Position 3 geführte Sebastian Baez aus Argentinien aufeinander. Nach einem kleinen Fehlstart in Form des verlorenen ersten Aufschlagspiels übernahm der 24-jährige Darderi jedoch immer mehr das Zepter in der Partie und feierte in 88 Minuten einen ungefährdeten 6:4, 6:3-Erfolg.

Während Darderi all seine vier bisherigen ATP-Titel auf der roten Asche einfahren konnte, unterstreicht Hanfmann mit seinem dritten ATP-Finale, alle auf Sand, ebenfalls seine Vorzüge auf diesem Belag. Nach seinen Finalniederlagen 2017 in Gstaad und 2020 in Kitzbühel strebt Hanfmann als aktuelle Nr. 81 im ATP-Ranking gegen die Nr. 21 der Welt seinen Premierentitel auf der ATP Tour an. Die beiden bisherigen Auseinandersetzungen der beiden Protagonisten, jeweils auf Sand in Cordoba, gingen jedoch an den Italiener Darderi.

Hier das Einzel-Tableau aus Santiago de Chile