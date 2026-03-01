ATP Acapulco: Zverev schnappt Erler die Doppel-Trophäe weg

Im Duell der ehemaligen deutschsprachigen Sieger triumphierte Alexander Zverev im Doppel-Finale des ATP-500-Turniers in Acapulco an der Seite des Brasilianers Marcelo Melo gegen die österreichisch/US-amerikanische Paarung mit Alexander Erler und Robert Galloway und feierte dadurch seinen zweiten Doppel-Titel an der mexikanischen Pazifikküste.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.03.2026, 03:48 Uhr

© Getty Images Mit dem Doppel-Titel an der Seite von Marcelo Melo (r.) konnte Alexander Zverev (l.) in Acapulco doch noch einen versöhnlichen Turnierabschluss feiern.

Eigentlich war es die große Trophäe im Einzel, die Alexander Zverev bei seinem Trip zum 500er-Event nach Acapulco anstrebte. Doch das vorzeitige Aus ereilte den Hamburger bereits im Achtelfinale gegen den Serben Miomir Kecmanovic, dem er sich im Tiebreak des dritten Durchgangs beugen musste.

Doch mehr als nur ein Trostpflaster sollte der Doppel-Wettbewerb für den deutschen Olympiasieger von Tokio darstellen, schließlich konnte er diesen bereits 2019 an der Seite seines Bruders Mischa für sich entscheiden. Zudem reiste sein brasilianischer Partner Marcelo Melo bei vollstem Selbstvertrauen mit der Siegestrophäe vom Heimspiel in Rio an der Seite des Youngsters Joao Fonseca an die mexikanische Pazifikküste.

Und so geleitete der ehemalige Weltranglistenerste im Doppel den 28-jährigen Zverev ins Endspiel, in dem sie dem Österreicher Alexander Erler und dem US-Amerikaner Robert Galloway gegenüberstanden. Und dass der Tiroler Erler in Acapulco auch Doppel kann, bewies er 2023 mit dem Triumph an der Seite seines Landsmanns Lucas Miedler.

Bei der ersten Break-Chance packten Zverev/Melo konsequent zu und konnten im letzten Game noch einmal das Service ihrer Gegner zum Gewinn des ersten Durchgangs abnehmen. Als es bei einer 4:1-Führung im zweiten Akt nach einem schnellen Ende aussah, kämpften sich Erler/Galloway noch einmal zum zwischenzeitlichen Ausgleich zurück, ehe das deutsch/brasilianische Duo nach 69 Minuten mit 6:3, 6:4 triumphieren konnte.

Während Zverev seinen insgesamt dritten ATP-Doppel-Titel und inklusive seines Einzel-Titels von 2021 auch seine dritte Siegestrophäe in Acapulco feiern durfte, hält der 42-jährige Melo nun bei insgesamt 42 Doppel-Titeln auf der ATP-Tour.

Hier das Doppel-Tableau aus Acapulco