ATP Acapulco: Cobolli krönt sich mit Finalsieg gegen Tiafoe

Mit einer konsequenten Leistung besiegte der Italiener Flavio Cobolli im Endspiel des ATP-500-Turniers in Acapulco Frances Tiafoe aus den USA in zwei Sätzen und sicherte sich damit seinen dritten Einzel-Titel auf der ATP Tour.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.03.2026, 08:15 Uhr

© Getty Images Mit seinem Turniersieg in Acapulco konnte Flavio Cobolli seinen dritten Einzel-Titel auf der ATP Tour einfahren.

Trotz 0:2-Bilanz im Vorfeld des Endspiels beim ATP-500-Turnier in Acapulco zeigte sich Flavio Cobolli von Beginn an gewillt, seinen ersten Match-Erfolg gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe einzufahren. Und der Italiener lieferte vom Beginn weg souveräne Aufschlagspiele ab und war mit seiner druckvollen Vorhand auch bei Service seines Gegners eher am Drücker, konnte aber die einzigen Break-Chancen, beim Stand von 5:4 sogar einen Satzball, im ersten Durchgang nicht nutzen. Im Tiebreak konnte der 23-Jährige aber das Momentum auf seine Seite ziehen und mit vier Punktgewinnen in Folge den Satzgewinn eintüten.

Nachdem Cobolli auch im zweiten Akt als erster Spieler seinem Gegner das Service abnehmen konnte, steigerte sich der 28-jährige Tiafoe beim Returnspiel etwas und konnte mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich noch einmal zurückkehren. Im Anschluss an seinen Aufschlagverlust nahm Cobolli jedoch die Zügel wieder in die Hand, konterte mit dem direkten Re-Break und besiegelte in einem souveränen Aufschlagspiel mit einem Ass den 7:6 (4), 6:4-Erfolg nach 2:10 Stunden Spielzeit.

Mit dem Zweisatz-Erfolg belohnte sich Cobolli mit seinem insgesamt dritten ATP-Titel und seinem zweiten Triumph auf 500er-Ebene, nachdem er im vergangenen Jahr am Hamburger Rothenbaum triumphieren konnte. Mit den 500 Punkten in der Weltrangliste wird er am Montag erstmals zu den 15 besten Spielern der Welt gehören. Tiafoe, der bislang dreimal auf 250er-Ebene den Titel erringen konnte, dies auf allen Bodenbelägen, muss dagegen weiterhin auf seinen ersten Turniersieg auf 500er-Ebene warten.

