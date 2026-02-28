Casper Ruud geht auf Sendung: Tennisstar im Vlog-Modus

Auch Casper Ruud entdeckt nun YouTube als Bühne für einen persönlicheren Zugang zur Tenniswelt. Statt Hochglanz-Doku setzt der Norweger dabei auf authentische Einblicke.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 28.02.2026, 20:15 Uhr

© Getty Images Casper Ruud mischt auch online fleißig mit

Casper Ruud wird zum Influencer. Der norwegische Topspieler öffnet seinen Fans seit Kurzem mit Vlogs ein Fensterchen in seinen Trainingsalltag und sein Leben auf Turnierreisen. Anders als viele seiner Kollegen setzt Ruud dabei auf einen bodenständigen “Day-in-the-life”-Stil. Im ersten Video treffen Zuschauer ihn etwa an einem gewöhnlichen Trainingstag in der Off-Season in Norwegen an.

Authentisch statt Hochglanz

Im Vergleich zu Spielern wie Ben Shelton, die aufwendig produzierten und hochstilisierten Content zeigen, wirkt Ruuds Ansatz bewusst reduziert. Die Kamera ist Begleiter, nicht Regisseur. Das Ziel lautet, Nähe zu schaffen und Tennis für alle Interessierten erlebbar zu machen. Gerade dieser ungefilterte Zugang dürfte für viele Fans den Reiz ausmachen.

Ein Trend mit Geschichte

Ganz neu ist die Idee im Tennis freilich nicht. Einer der Vorreiter war im Übrigen kein Geringerer als Dominic Thiem, der bereits 2018 mit Videos von seinem Training und den Turnierwochen experimentierte – nicht immer zur Freude seines damaligen Coaches Günter Bresnik, der Social Media eher verächtlich als Ablenkung betrachtete. Kurz darauf folgte Stefanos Tsitsipas, der mit cineastischen Reisevideos nach dem Vorbild des schwedischen Freestyle- und Alpinskifahrers Jon Olsson eine eigene “Monaco-Ästhetik” etablierte.

Golf als Vorbild

Ruud selbst nennt in einem seiner Videos allerdings ein anderes Leitbild: den Golfsport. Golf sei global größer und vor allem medial präsenter. Der Golfsport hat sowohl erfolgreiche Netflix-Dokumentationen als auch starke Einzelmarken und YouTube-Kanäle vorzuweisen: “Wir können von den Golfern extrem viel lernen”, sagt Ruud. Seine Botschaft: Tennis hat enormes Storytelling-Potenzial, man muss es nur konsequent erschließen.