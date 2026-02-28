„Wir sind alle in Sicherheit“: Holger Rune meldet sich aus Doha

Während über Doha Raketen abgefangen werden, meldet sich Holger Rune mit einer beruhigenden Botschaft aus Katar. Der Däne trainiert dort aktuell für sein Comeback.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 28.02.2026, 20:14 Uhr

© Getty Images Holger Rune sitzt mit Medvedev & Co. in Doha fest

Holger Rune hat sich am Freitagnachmittag über soziale Medien aus Doha gemeldet und Entwarnung gegeben: „Wir sind alle in Sicherheit“, schrieb der 22-Jährige zu kurzen Videoaufnahmen, die Luftabwehrsysteme über der katarischen Hauptstadt zeigen. Zuvor waren in der Region Raketenabfänge gemeldet worden, nachdem iranische Angriffe auf US-Militäreinrichtungen im Nahen Osten eine massive Sicherheitsreaktion ausgelöst hatten. Auch Doha geriet dabei in den Fokus, da sich mit der Al-Udeid-Airbase eine der größten amerikanischen Militärbasen in der Region dort befindet.

Reha unter Ausnahmebedingungen

Rune hält sich seit mehreren Wochen in Katar auf, wo er an seinem Comeback nach seiner Achillessehnenverletzung arbeitet. Der Däne hatte sich im Oktober 2025 beim Turnier in Stockholm verletzt und ist seither außer Gefecht. Doha gilt dank des stabilen Klimas als idealer Standort für eine strukturierte Rehabilitation. Dass sich diese Trainingsbasis nun plötzlich in unmittelbarer Nähe geopolitischer Spannungen wiederfindet, war in dieser Form nicht zu erwarten.

Tennis im Krisengebiet

Noch vor wenigen Tagen stand Doha ganz im Zeichen des Spitzentennis. Sowohl das WTA- als auch das ATP-Turnier gingen hier über die Bühne, mit hochklassig besetzten Matches und großer internationaler Aufmerksamkeit. Doch nicht nur Doha ist aktuell betroffen.

Medvedev und Griekspoor hängen in Dubai fest

Auch das heute beendete ATP-Turnier in Dubai blieb von der angespannten Lage nicht unberührt. Während des Finalwochenendes waren in Teilen der Stadt Raketenaktivitäten hörbar. Das Endspiel selbst wurde schließlich nicht ausgetragen, da Tallon Griekspoor verletzungsbedingt passen musste und Daniil Medvedev den Titel kampflos zugesprochen bekam. Beide Spieler hängen aktuell in Dubai fest, da der Flugverkehr vorübergehend eingestellt wurde und Abreisen aus der Region nur eingeschränkt möglich sind.