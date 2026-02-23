Serena Williams-Comeback in Indian Wells oder Miami? Rick Macci legt sich fest

Serena Williams könnte früher ins Profitennis zurückkehren, als ursprünglich angenommen. Williams' Jugendcoach Rick Macci sorgt mit einer selbstbewussten Prognose für Aufsehen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 23.02.2026, 15:52 Uhr

© Getty Images Serena Williams spielt sich angeblich warm...

Rick Macci, der Serena und Venus Williams in jungen Jahren trainiert hatte, äußerte sich kürzlich gegenüber L’Équipe ungewöhnlich offen. Für ihn stehe fest, dass Serena die Wettkampfbühne noch nicht endgültig verlassen habe. Entscheidend sei dabei vor allem ihr ungebrochener Ehrgeiz. Dass Williams längst wieder intensiv trainiere und dies teils sogar mit männlichen Sparringspartnern, um Tempo und Schlaghärte auf Topniveau zu simulieren, interpretiert Macci als untrügliches Zeichen.

Biomechanik wichtiger als Alter

Maccis Argumente für ein Comeback von Williams gingen vor allem in Richtung Biomechanik: Serenas Bewegungsabläufe und vor allem ihr Aufschlag seien weiterhin Weltklasse. Gerade der Service sei die letzte Waffe, die ein Spieler verliere. Und hier verfüge Williams nun mal über ein Fundament, das sie auch nach längerer Pause und trotz fortgeschrittenen Alters sofort konkurrenzfähig mache. Williams' Körper, so Macci, sei auf Hochleistungen programmiert.

Comeback in Indian Wells oder Miami

Noch konkreter wird Macci bei der Frage nach dem Zeitpunkt. Der Amerikanier hält ein Comeback beim Sunshine Double in Indian Wells oder Miami für durchaus realistisch. Besonders Miami, nahe ihres Lebensmittelpunkts in Florida, böte ideale Bedingungen für einen kontrollierten Wiedereinstieg von Serena Williams. Sie müsse keinen großen Reiseaufwand betreiben, könnte in vertrauter Umgebung wohnen und und würde maximale mediale Aufmerksamkeit bekommen.

Brodelnde Gerüchteküche

Serena Williams selbst hat sich bislang noch nicht zu den Gerüchten um eine mögliche Rückkehrt zu Wort gemeldet. Sollte sie allerdings tatsächlich in Indian Wells oder Miami antreten, wäre das ein großartiges sportliches Statement. Wer wollte nicht die größte Spielerin der Open Era noch einmal in voller Aktion erleben?