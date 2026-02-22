Sloane Stephens beendet 4-jährige Ehe mit Fußballer Altidore

Schon seit Kindestagen an galten die ehemalige US-Open-Siegerin Sloane Stephens und der Profi-Fußballer Jozy Altidore als perfektes Sportler-Paar. Wie die 32-jährige nun in einer Instagram-Story bekanntgab, beenden die beiden nun einvernehmlich ihre knapp vierjährige Ehe.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.02.2026, 12:44 Uhr

© Getty Images Nach knapp vier Jahren beenden Sloane Stephens und Jozy Altidore ihre Ehe.

Schon sehr früh merkten die Tennisspielerin Sloane Stephens und der Fußballer Jozy Altirore, dass sie irgendwann einmal füreinander bestimmt sein würden. Bereits in der Mittelschule in Boca Raton, der Boca Prep International School, schwärmten die beiden voneinander und sollten später diesbezüglich auch Nägel mit Köpfen machen.

2019 verlobte sich das Paar und unter den Gratulanten befand sich auch das US-amerikanische Olympia-Komitee, da sowohl Altidore 2008 in Peking als auch Stephens 2016 in Rio de Janeiro das US-Team bei Olympia vertraten. Knapp vier Jahre später ging das Paar im Frühjahr 2022 den Bund der Ehe ein.

© Instagram/Sloane Stephens

Wie Stephens nun in einer Story auf der Social-Media-Plattform Instagram bekanntgab, wird diese Ehe nun in beidseitigem Einvernehmen beendet. So kommentierte die achtfache Tour-Titelträgerin: „Jozy und ich haben beschlossen, unsere Ehe zu beenden. Ich begleite diesen Übergang in Frieden und mit gegenseitigem Respekt und bitte Sie in dieser Zeit um Privatsphäre. Vielen Dank für Ihre Liebe, Ihr Verständnis und Ihre anhaltende Unterstützung.“

Auch wenn die sportlich erfolgreichste Zeit des Paars mit dem US-Open-Sieg 2017 und dem Klettern auf Platz 3 in der Weltrangliste von Stephens, und die Zeit von Altidore in der britischen Premier League 2013-2014 beim AFC Sunderland bereits vor der Eheschließung zurücklag, leben beide weiterhin ihren sportlichen Traum. Während die 32-jährige Stephens nach zahlreichen Verletzungspausen im Januar ihr erneutes Comeback auf der Tour gab, steht der 36-jährige Stürmer weiterhin bei den New England Revolution in der US Major League Soccer unter Vertrag, ist aber aktuell an den Club Puebla nach Mexico ausgeliehen.