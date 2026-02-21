Bouchard: "Nach dem Wimbledon-Finale geriet mein Leben völlig aus den Fugen"

In einem aktuellen Interview blickt Eugenie "Genie" Bouchard, ehemalige Nummer 5 der WTA-Rangliste und Wimbledon-Finalistin von 2014, auf die schönen und weniger schönen Momente ihrer Karriere zurück.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.02.2026, 10:16 Uhr

© Getty Images Genie Bouchard beendete 2025 ihre Karriere.

Die mittlerweile 31-jährige Kanadierin spricht im Interview mit dem "Tennis Insider Club" offen über alte Wunden. Besonders das verlorene Wimbledon-Finale im Jahr 2014 (Bouchard unterlag Petra Kvitova glatt mit 3:6 und 0:6) scheint sie immer noch zu wurmen. „Ich habe mir das Finale nicht noch einmal angesehen, ich kann es einfach nicht, es ist zu schmerzhaft", gibt Bouchard offen zu.

Und auch die Zeit danach sei alles andere als einfach gewesen, so die ehemalige Weltranglisten-Fünfte: "2015 habe ich meinen Trainer gewechselt, was ich heute bereue. Nach dem Finale geriet mein Leben völlig aus den Fugen: Medienrummel, Sponsoren und ständige Veränderungen. Ich arbeitete mit Nick Saviano, meinem Tennis-Vater, zusammen, und die Trennung von ihm raubte mir meine größte Stabilität". Dies sei der größte Fehler ihrer Karriere gewesen, gibt Bouchard im Rückblick zu.

"Alles um mich herum veränderte sich, was kurzfristig nicht hilfreich war, aber auch der Erwartungsdruck lastete schwer auf mir. Früher war ein Sieg unglaublich, eine Niederlage normal; jetzt wurde ein Sieg erwartet, eine Niederlage war eine Katastrophe. Alles andere als das Erreichen des Finales galt als Misserfolg“, beschreibt die Kanadierin ihre damalige Situation.

“Hör nicht auf den Lärm von außen”

Und auch einen Ratschlag an ihr 15-jähriges Ich hat die 31-Jährige parat: "Wenn ich meinem 15-jährigen Ich einen Rat geben könnte, wäre es dieser: Hör nicht auf den Lärm von außen. Hör nur auf dein Team, deine engsten Vertrauten, die Menschen, denen du vertraust. Wie kann jemand, der nur 2 % deines Lebens kennt, Meinungen zu Entscheidungen abgeben, die dich zu 100 % betreffen? (...) Es gibt einen Satz, den ich liebe: ‚Nimm niemals Ratschläge von jemandem an, der nicht das Leben führt, das du leben möchtest.‘ Ich denke, da ist viel Wahres dran“, so Bouchard etwas altersweise.

Neben dem Wimbledon-Finale hat "Genie" je einmal das Halbfinale der Australian Open und der French Open erreicht. Auf WTA-Ebene gewann sie lediglich einen Titel - 2014 in Nürnberg. Nach zahlreichen Verletzungen beendete die Kanadierin im Vorjahr offiziell ihre Karriere.