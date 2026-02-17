Wechsel von Tiley in die USA steht wohl unmittelbar bevor

Die Gerüchte um den Wechsel von Craig Tiley von Tennis Australia zur US-amerikanischen USTA scheinen sich zu bewahrheiten. Wie das australische Tennis-Portal „The first Serve“ vermeldet, soll in der nächsten Woche die Verpflichtung des aktuellen CEO des australischen Tennisverbands und Turnierdirektors der Australian Open als neuer Geschäftsführer der USTA durch den US-amerikanischen Tennisverband bekanntgegeben werden.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.02.2026, 08:39 Uhr

© Getty Images In der nächsten Woche soll seitens des amerikanischen Tennisverbands der Wechsel von Craig Tiley zur USTA bekanntgegeben werden.

Der Einfluss von Craig Tiley im australischen Tennis schien beinahe grenzenlos zu sein. Nachdem der gebürtige Südafrikaner 2006 das Amt des Turnierdirektors bei den Australian Open übernommen hatte, folgte 2013 in Personalunion auch noch der Posten des CEO von Tennis Australia. Dabei führte er das erste Major des Jahres zu immer neuen Rekordzahlen in Punkto Zuschauer und Preisgeld für die Spielerinnen und Spieler. Auch infrastrukturell führte er das Vorzeige-Event in Melbourne in neue Dimensionen. Zudem sorgte er für eine wesentliche Erweiterung der australischen Turnierlandschaft, worunter auch die Einführung des ATP Cups, inzwischen upgegradet zum United Cup, fiel.

Nachdem sich gegen Ende des letzten Jahres bereits die ersten Gerüchte auftaten, dass Tiley seine Zelte in Australien abbrechen könnte und als neuer Geschäftsführer beim US-amerikanischen Tennisverband anheuern könnte, scheinen sich diese nun endgültig zu bewahrheiten. Wie das australische Tennis-Portal „The first Service“ exklusiv berichtet, scheint die offizielle Verkündung seitens der USTA in der nächsten Woche angesetzt zu sein.

Brett Phillips, der seit vielen Jahren auch als Experte für den australischen Channel 9 aktiv ist, verkündete in der Radio-Show von „‘The first Service‘ die Meldung: „Eines können wir ihnen heute schon sagen – die Bestätigung von Craig Tiley als neuem CEO der USTA wird nächste Woche erfolgen.“

Auch bezüglich der Nachfolge, die künftig wohl durch zwei Personen bewerkstelligt werden soll, wurde von Phillips in der Sendung diskutiert: „Ich denke, die Aufgaben werden nun zwischen dem CEO und dem Turnierdirektor aufgeteilt, anstatt dass eine Person beides innehat. Es sei denn, Tennis Australia entscheidet sich in aller Eile und will ihm alle möglichen Aufgaben übertragen.“

Konkrete Namen für die Nachfolge von Tiley wurden bereits auch gehandelt. So ist Tom Larner, der seit 2021 das Amt des Chief Tennis Officers bei Tennis Australia innehat, ein Kandidat als künftiger CEO. Für das Amt als künftiger Turnierdirektor der Australian Open wird der ehemalige australische Profispieler Peter Johnston ins Auge gefasst, der sich schon erste Sporen bei der WTA verdiente.