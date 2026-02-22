Rafael Nadal gibt Comeback – auf Skiern

Während seine ehemaligen Profikollegen aktuell auf Turnieren im mittleren Osten oder dem amerikanischen Kontinent verstreut sind, gönnte sich Rafael Nadal abseits der großen Öffentlichkeit ein Comeback – auf Skiern in den spanischen Pyrenäen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.02.2026, 09:34 Uhr

© Getty Images Auf der großen Tennis-Bühne zeigte sich Rafael Nadal zuletzt als Zuschauer bei den Australian Open 2026.

Größer könnte der Kontrast kaum sein, wie sich die spanische Sportlegende Rafael Nadal aktuell im Gegensatz zu seiner aktiven Karriere als Tennisprofi präsentierte. Während der Mallorquiner früher kraftstrotzend und voller Selbstvertrauen die renommiertesten Tennis-Courts dieses Erdballs beackerte, zeigte sich der 39-Jährige nun etwas demütig lächelnd auf ungewohntem Terrain.

So postete der 22-fache Grand-Slam-Champion auf dem Kurznachrichtendienst X ein Foto, das ihn stehend auf einer Skipiste in den spanischen Pyrenäen zeigt, kommentiert mit den Worten: „Nach 26 Jahren … was für ein unglaubliches Gefühl wieder Ski zu fahren!“

Auch wenn Skifahren bei vielen aktiven Tennisspielern ein absolutes Tabu ist, demonstrierten in der Vergangenheit bereits Roger Federer und Novak Djokovic während ihrer Tennis-Karriere ihre Künste auf der weißen Piste. Dennoch dürfte sich der sportliche Anreiz von Nadal bei seinem wiederentdeckten Hobby im Vergleich zu seinen Profikollegen einigermaßen in Grenzen halten, schließlich scheint der Südtiroler Jannik Sinner als ehemaliger italienischer Juniorenmeister auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“ beinahe unerreichbar zu sein.