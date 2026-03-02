Carlos Alcaraz: Wieder neuer Haarschnitt - was soll jetzt noch kommen?

Carlos Alcaraz hat sich die Auszeit in seiner Heimat unter anderem mit einem Frisörtermin vertrieben. Wer sich's leisten kann…

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.03.2026, 08:41 Uhr

“Carlitos” ist nicht nur auf dem Tennisplatz ein Meister der Variation - auch frisurentechnisch sucht der Spanier zuletzt nach allen Möglichkeiten, sein Portfolio auszubauen.

Dabei war eigentlich Alcaraz bis ins letzte Jahr hinein ein recht stabiler Kandidat, was die Haare angeht. Was ja, wenn man die Möglichkeiten und Gene hat (man schaue nur auf Papa Alcaraz!), eigentlich schade war.

Andererseits ist nicht alles gut, was möglich ist. Wir erinnern uns: 2025 bei den US Open schockte Alcaraz mit dem Agassi-Look der späteren Jahre. Der Schuldige: angeblich sein Bruder, am Ende blieb angeblich nur die Kahlrasur.

Geschadet hat die Sache nicht, Alcaraz holte - womöglich auch dank der verbesserten Aerodynamik - den Titel in New York. Und tauchte kurz später platinblond auf (wie erinnern uns, ungern allerdings, an ähnliche Phasen im Leben von Dominic Thiem).

Aktuell also ist Alcaraz (und ja, wir haben den Begriff nachgeschlagen) mit “undercut” unterwegs. Oder wie man in Tenniskreisen sagt: mit einem gepflegten Slice frisiert. Womöglich mit positivem Effekt in Sachen Windschnittigkeit, für Indian Wells (ab 4. März) nicht die schlechteste Idee.