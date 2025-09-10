Schon wieder eine neue Frisur: Carlos Alcaraz ist jetzt blond!

Platinblond statt schwarz: US-Open-Sieger Carlos Alcaraz setzt schon wieder auf eine neue Frisur.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2025, 19:42 Uhr

© Getty Images In New York präsentierte sich Carlos Alcaraz noch mit schwarzen Haaren

Wenige Tage nach seinem Triumph bei den US Open präsentiert sich Carlos Alcaraz schon wieder in neuem Look. Wie Bilder in den sozialen Medien zeigen, ließ sich der Weltranglistenerste seine Haare platinblond färben. Verpassen ließ sich der Spanier die neue Frisur in seiner Heimatstadt Murcia.

Schon vor dem US-Open-Finale gegen Jannik Sinner hatte Alcaraz im Falle eines Sieges “eine Überraschung” angekündigt. Dieses Versprechen hat der sechsfache Grand-Slam-Champion, der bereits zu Beginn des Major-Events in Flushing Meadows mit seinem Buzz Cut für Schlagzeilen gesorgt hatte, nun also eingelöst.

Nächster Auftritt beim Laver Cup

Auf seinen ersten Auftritt mit blonder Haarpracht müssen die Alcaraz-Fans noch ein bisschen warten. Der 22-Jährige sagte zuletzt für den Davis-Cup-Länderkampf mit Dänemark ab und gönnt sich stattdessen eine Pause. Seine nächsten Matches wird der Spanier - Stand jetzt - beim Laver Cup in San Francisco (19. bis 21. September) absolvieren.

Danach geht es für Alcaraz im Saisonfinale darum, Weltranglistenposition eins zu behaupten. Die Ausgangslage ist für den Iberer brillant: Im Race liegt er nach seinem Turniersieg bei den US Open 2590 Zähler vor Sinner.